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功績ある指導者、団体表彰　県スポーツ少年団

表彰を受ける受賞者（左）＝彦根市田原町のみずほ文化センターで
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　県スポーツ少年団の指導者協議会研修大会と表彰式が八日、彦根市田原町のみずほ文化センターであり、少年団活動に貢献した指導者四十一人と六団体が表彰された。表彰に先立ち、静岡大教育学部の杉山康司教授の講演「地域におけるスポーツ少年団の役割」もあった。

　（稲垣遥謹）

　◇主な受賞者の皆さんとスポーツ少年団（個人の後のかっこ内は所属団名）

　【日本スポーツ少年団顕彰】表彰登録指導者　西原忠義（和邇）三和郁子（ＹＢＣ）緒方益博（湖南剣道）▽表彰市区町村スポーツ少年団　栗東市

　【県スポーツ少年団表彰】育成功労者　近藤真弘（瀬田北）倉田和也（滋賀）辻辰巳（唐崎）中村武浩（城東）木下善彦（湖北地区）大橋さえ子（南郷里地区）久保純治（草津ユナイテッド）泉岡亜里砂（守山剣友会）梅景康裕（大宝西ファイアーズ）深尾史朗（五個荘剣道）中井勤（蒲生）小林文雄（竜王西野球）▽優秀単位スポーツ少年団　稲枝卓球（彦根市）新南笠（草津市）守山剣友会（守山市）金勝ミニバスケットボールクラブ（栗東市）三雲サッカー（湖南市）

 

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