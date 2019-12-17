2020年1月6日(月)
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滋賀
琵琶湖で雪見船クルーズ、１０日運航開始
大津、長浜両市内の宿泊施設などでつくる、びわ湖雪見船協議会と琵琶湖汽船（大津市）は十日から、冬季限定で雪見船クルーズの運航を始める。今回は「戦国」をテーマに、三月六日まで運航する。
大津−長浜港間を片道約二時間二十分かけて縦断。冠雪した比良山系や伊吹山、湖面をはばたく水鳥など、琵琶湖の冬景色が楽しめる。県の観光キャンペーン「戦国ワンダーランド滋賀・びわ湖」の一環として、観光ガイドが戦国時代の近江の歴史を紹介。琵琶湖周辺の戦国武将ゆかりの地をまとめた地図を贈呈する。船内でスマートフォンをかざすと、拡張現実（ＡＲ）の技術を使い、戦国時代の城や船をイメージした写真を撮ることもできる。
要予約。一月は土、日、月曜、二、三月は毎日運航（人数や天候で運休の場合あり）。往路は午前十時大津港発、復路は午後二時長浜港発。におの浜観光港とおごと温泉港（いずれも大津市）でも乗降できる。片道三千百円（小学生千六百円）、往復五千円（同二千五百円）。（問）琵琶湖汽船予約センター＝０７７（５２４）５０００
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