琵琶湖で雪見船クルーズ、１０日運航開始

大津、長浜両市内の宿泊施設などでつくる、びわ湖雪見船協議会と琵琶湖汽船（大津市）は十日から、冬季限定で雪見船クルーズの運航を始める。今回は「戦国」をテーマに、三月六日まで運航する。

大津−長浜港間を片道約二時間二十分かけて縦断。冠雪した比良山系や伊吹山、湖面をはばたく水鳥など、琵琶湖の冬景色が楽しめる。県の観光キャンペーン「戦国ワンダーランド滋賀・びわ湖」の一環として、観光ガイドが戦国時代の近江の歴史を紹介。琵琶湖周辺の戦国武将ゆかりの地をまとめた地図を贈呈する。船内でスマートフォンをかざすと、拡張現実（ＡＲ）の技術を使い、戦国時代の城や船をイメージした写真を撮ることもできる。