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スポーツで県代表の高校生２６人　激励会で全国大会へ闘志

出場選手を代表して決意表明する草津東バスケ部の楠田主将（右）と光泉アイスホッケー部の八木主将＝県庁で
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　年末から来年一月にかけて開催される高校スポーツの全国大会に、県代表として出場する選手の激励会が十六日、県庁であった。

　駅伝やサッカー、ラグビーなど十競技に出場する十校二十六選手が出席。三日月大造知事が「ワンチームでいい結果を残すことを期待している」と激励した。

　その後、草津東女子バスケットボール部の楠田美琴主将（三年）が「感謝の気持ちを忘れずに、一戦一戦全力で戦う」、光泉男子アイスホッケー部の八木健太郎主将（同）が「滋賀県の強さを全国にとどろかせる」と決意表明した。

　（堀尾法道）

　◇その他の出席者の皆さん　【駅伝】男子　滋賀学園▽女子　比叡山【バスケ男子】光泉【バレーボール女子】近江兄弟社【ホッケー】男子　伊吹▽女子　伊吹【サッカー男子】草津東【ラグビー男子】光泉【登山】高嶋伸英、辻大輝、垂井菜結（いずれも石山）伊●一真、前田健太郎（いずれも草津）【弓道】男子　綾羽▽女子　近江兄弟社▽個人　福本光姫（綾羽）水舩正人（草津）【フィギュアスケート】小林隼（滋賀短大付）長谷川桃香、中村愛可（いずれも近江兄弟社）

 

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