スポーツで県代表の高校生２６人　激励会で全国大会へ闘志

その後、草津東女子バスケットボール部の楠田美琴主将（三年）が「感謝の気持ちを忘れずに、一戦一戦全力で戦う」、光泉男子アイスホッケー部の八木健太郎主将（同）が「滋賀県の強さを全国にとどろかせる」と決意表明した。

◇その他の出席者の皆さん 【駅伝】男子 滋賀学園▽女子 比叡山【バスケ男子】光泉【バレーボール女子】近江兄弟社【ホッケー】男子 伊吹▽女子 伊吹【サッカー男子】草津東【ラグビー男子】光泉【登山】高嶋伸英、辻大輝、垂井菜結（いずれも石山）伊●一真、前田健太郎（いずれも草津）【弓道】男子 綾羽▽女子 近江兄弟社▽個人 福本光姫（綾羽）水舩正人（草津）【フィギュアスケート】小林隼（滋賀短大付）長谷川桃香、中村愛可（いずれも近江兄弟社）