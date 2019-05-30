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県内景況判断指数が悪化　４〜６月期、マイナス４・７

　大津財務事務所が十三日に発表した四〜六月期の県内法人企業景気予測調査によると、景気が前期（一〜三月）より上昇したと回答した企業割合から、下降したと答えた企業割合を差し引いた「景況判断指数（ＢＳＩ）」は、二・四半期連続で下降が上回り、マイナス４・７だった。マイナス幅は８・５ポイント縮小した。

　製造業は二・四半期連続のマイナス。円高による景況感の悪化や販売の伸び悩みなどを理由に、生産用機械や電気機械が不調だった。一方で自動車関係は引き続き好調。非製造業は、消費者の節約志向などが響き、二十二・四半期連続で下降が上回った。規模別では、大企業が五・四半期ぶりにマイナス。中堅企業は均衡で、中小企業は下降が上回った。

　森本小栄太財務課長は「米中貿易摩擦などの懸念があり、企業が厳しい見方をしている」と分析した。来期はマイナス幅が広がる見通し。

　五月十五日を基準に調査し、県内の資本金一千万円以上の八十六社から回答を得た。

　（堀尾法道）

 

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