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岐阜

２０日夜「白鳥おどり」開幕　９月２８日まで１８夜

白鳥おどりに訪れる人を歓迎する看板＝郡上市白鳥町で
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　奥美濃の夏を彩る「白鳥おどり」が二十日夜、郡上市白鳥町新栄町で開幕する。踊りは長良川鉄道美濃白鳥駅前通りなど町中心部を移動しながら、九月二十八日まで十八夜にわたって繰り広げられる。

　実行委員会は開幕に備え、商店街に横断幕やのぼりなどを設置。白鳥まちづくり会議は、来場者の指定駐車場がある市白鳥振興事務所に「ようこそ白鳥おどりへ」と書いた文字盤を掲げた。白鳥観光協会によると、昨年の白鳥おどりは八万人が訪れており、今年は八万五千人の動員を目指す。二十日は午後六時十五分から発祥祭があり、八時ごろ踊り始める。

　鳴り物を使わずに音頭取りの歌に合わせて踊る「白鳥の拝殿踊り」は八、九月に白鳥町の神社で計四夜行われる。（問）白鳥観光協会＝０５７５（８２）５９００

　（中山道雄）

　◇主な日程

　【白鳥おどり】▽２１日　道の駅清流の里しろとり▽２６日　栄町（ちびっこ踊り講習会）▽２７日　下本町（おどり名人コンクール）▽２８日　赤瀬通り▽８月２日　東通り▽３日　橋本町▽４日　下本町▽１０日　上本町▽１１日　駅前通り（コスプレナイト）▽１２日　新栄町（徹夜踊り前夜祭）▽１３日　上本町（徹夜踊り）▽１４日　駅前通り（同）▽１５日　橋本町（同）▽１６日　白鳥神社▽１８日　駅前通り▽２４日　新栄町（おどり納め）▽９月２８日　駅前通り（変装踊りコンクール）

　【白鳥の拝殿踊り】▽８月１６日　前谷白山神社▽１７日　白鳥神社▽２０日　野添貴船神社▽９月２２日　白鳥神社

 

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