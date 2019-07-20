2019年7月20日(土)
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岐阜
２０日夜「白鳥おどり」開幕 ９月２８日まで１８夜
奥美濃の夏を彩る「白鳥おどり」が二十日夜、郡上市白鳥町新栄町で開幕する。踊りは長良川鉄道美濃白鳥駅前通りなど町中心部を移動しながら、九月二十八日まで十八夜にわたって繰り広げられる。
実行委員会は開幕に備え、商店街に横断幕やのぼりなどを設置。白鳥まちづくり会議は、来場者の指定駐車場がある市白鳥振興事務所に「ようこそ白鳥おどりへ」と書いた文字盤を掲げた。白鳥観光協会によると、昨年の白鳥おどりは八万人が訪れており、今年は八万五千人の動員を目指す。二十日は午後六時十五分から発祥祭があり、八時ごろ踊り始める。
鳴り物を使わずに音頭取りの歌に合わせて踊る「白鳥の拝殿踊り」は八、九月に白鳥町の神社で計四夜行われる。（問）白鳥観光協会＝０５７５（８２）５９００
（中山道雄）
◇主な日程
【白鳥おどり】▽２１日 道の駅清流の里しろとり▽２６日 栄町（ちびっこ踊り講習会）▽２７日 下本町（おどり名人コンクール）▽２８日 赤瀬通り▽８月２日 東通り▽３日 橋本町▽４日 下本町▽１０日 上本町▽１１日 駅前通り（コスプレナイト）▽１２日 新栄町（徹夜踊り前夜祭）▽１３日 上本町（徹夜踊り）▽１４日 駅前通り（同）▽１５日 橋本町（同）▽１６日 白鳥神社▽１８日 駅前通り▽２４日 新栄町（おどり納め）▽９月２８日 駅前通り（変装踊りコンクール）
【白鳥の拝殿踊り】▽８月１６日 前谷白山神社▽１７日 白鳥神社▽２０日 野添貴船神社▽９月２２日 白鳥神社
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