２０日夜「白鳥おどり」開幕　９月２８日まで１８夜

実行委員会は開幕に備え、商店街に横断幕やのぼりなどを設置。白鳥まちづくり会議は、来場者の指定駐車場がある市白鳥振興事務所に「ようこそ白鳥おどりへ」と書いた文字盤を掲げた。白鳥観光協会によると、昨年の白鳥おどりは八万人が訪れており、今年は八万五千人の動員を目指す。二十日は午後六時十五分から発祥祭があり、八時ごろ踊り始める。

【白鳥おどり】▽２１日 道の駅清流の里しろとり▽２６日 栄町（ちびっこ踊り講習会）▽２７日 下本町（おどり名人コンクール）▽２８日 赤瀬通り▽８月２日 東通り▽３日 橋本町▽４日 下本町▽１０日 上本町▽１１日 駅前通り（コスプレナイト）▽１２日 新栄町（徹夜踊り前夜祭）▽１３日 上本町（徹夜踊り）▽１４日 駅前通り（同）▽１５日 橋本町（同）▽１６日 白鳥神社▽１８日 駅前通り▽２４日 新栄町（おどり納め）▽９月２８日 駅前通り（変装踊りコンクール）