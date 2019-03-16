2019年3月16日(土)
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岐阜
関シティマラソン、１７日号砲 周辺の交通規制に注意
「刃物のまち関シティマラソン」が十七日、関市塔ノ洞の中池公園陸上競技場を発着点に開かれる。実行委員会、中濃地区陸上競技協会が主催、市や中日新聞社などが共催し、エントリーした三千十八人が早春の刀都を駆ける。
ハーフ、１０キロ（いずれも日本陸連公認コース）、３・３キロの三種目九部門。シドニー五輪金メダリストの高橋尚子さんが今年もゲストに登場し、アドバイスやハイタッチで盛り上げる。
午前八時半からの開会式に続き、九時半からハーフ、１０キロ、３・３キロと順次スタートする。ハーフと１０キロではランナーが南下し、市中心部の西本郷通や本町商店街を、住民の声援を受けながら駆け抜ける。ハーフの後半は、上り坂が続く県道富加美濃線を通る厳しいコースだ。
今年もブリヂストン関工場の従業員が自動体外式除細動器（ＡＥＤ）を携帯しながらコースを自転車で回る。スタート時には関商工高校吹奏楽部が華やかな演奏で盛り上げる。
競技中は周辺道路に交通規制がかかり、最終ランナーが通過し次第、解除される。（問）実行委事務局（市スポーツ推進課内）＝０５７５（２３）７７６６
（本間貴子）
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