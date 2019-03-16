関シティマラソン、１７日号砲　周辺の交通規制に注意

「刃物のまち関シティマラソン」が十七日、関市塔ノ洞の中池公園陸上競技場を発着点に開かれる。実行委員会、中濃地区陸上競技協会が主催、市や中日新聞社などが共催し、エントリーした三千十八人が早春の刀都を駆ける。