関連キーワード
愛知県のコロナ軽症者療養施設 ３カ所目開設検討
大村秀章知事は三日、軽症や無症状の新型コロナウイルス感染者が入所する二カ所目の宿泊療養施設を、七日に...
08月04日
戦争惨禍風化させない 春日井で遺族らが平和祈念式典
春日井市平和祈念式典が三日、同市浅山町一の総合福祉センターで開かれ、戦没者遺族ら四十六人が平和へ祈り...
フェースシールド 金型提供します 尾張旭の会社「社会貢献に使って」
尾張旭市に本社があるプラスチック金型設計製作業「永進金型」が、新型コロナウイルス対策のフェースシール...
「合葬式」知多墓園に整備 知多市、２１年度末利用開始へ
知多市は２０２１年度末の利用開始を目指して、知多墓園（同市大興寺）に合葬式墓地を整備する。継承者や利...
熱中症予防、今年は「見える化」を 春日井市民病院救命救急センター・近藤圭太部長に聞く
東海地方が梅雨明けし、夏本番を迎えた。新型コロナウイルスの感染拡大で新たな生活様式を迫られる中、熱中...
説明会、コロナ禍で相次ぎ中止 高校紹介ＤＶＤ、一宮の県立１０校タッグ
来春の高校入学を目指す中学生向けの高校説明会や体験入学の多くがコロナ禍の影響で中止や延期になっている...