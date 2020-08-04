茶臼山高原のリフト下でサンパチェンス見ごろ

2020年8月4日 16時30分 (8月4日 16時44分更新)
　愛知県豊根村の茶臼山高原で、新品種の花、サンパチェンス5500株が見ごろを迎えている。

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