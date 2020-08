俳優の木村拓哉(47)と歌手の工藤静香(50)の次女でモデルのKoki,が4日、インスタグラムを更新。花に囲まれた動画を公開し、無邪気で幸せそうな笑顔を見せている。

加工アプリで編集したと思われる、画面を埋め尽くすほどの花に囲まれた自身の動画を披露。Koki,が左右を向くと花も一緒に連れ立って左右に動き、画面上でゆらゆらと揺れる。髪をかき上げたり、唇をとがらせたり、”疑似花畑”の中で無邪気な笑顔を見せている。白いバラと思われる一輪の花を手にした愛らしいショット2枚も披露していた。

メッセージで「Playing with the #BvlgariSummer filter ! It is getting really hot so please take care !」とも英語で記し、暑さが厳しくなってきたので自愛するようにと呼び掛けていた。