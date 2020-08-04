キンプリ 新アルバム『L＆』アートワーク＆収録曲一挙公開 メンバープロデュース曲名も
2020年8月4日 12時00分 (8月4日 13時06分更新)
人気グループ・King ＆ Princeの1年2ヶ月ぶりとなる2ndアルバム『L＆』（ランド、9月2日発売）の新ビジュアル、ジャケット写真、収録内容が4日、一挙解禁となった。
本作は初回限定盤A（CD＋DVD＋歌詞フォトブックレット44P）、初回限定盤B（CD＋DVD＋フォトブックレットin LA 40P）、通常盤（CD）の3形態。ジャケットは、初回限定盤2形態は新アーティスト写真と同じ衣装でファンタジー感あるデザインに。通常盤はタキシードに着替え、King ＆ Princeらしいキラキラ感ある写真が使用されている。
収録曲は4thシングル「koi-wazurai」（昨年8月発売）、初週売上51.8万枚を記録した最新曲「Mazy Night」（6月発売）、メンバーの永瀬廉主演映画『弱虫ペダル』の主題歌に起用された新曲「Key of Heart」、今作のリード曲「&LOVE」（アンドラブ）など初回限定盤は全16曲、通常盤は「Bounce」を含め全17曲が収められる。
さらに、各メンバープロデュース曲のタイトルも公開。岸優太プロデュース「ORESEN」、高橋海人プロデュース「生活（仮）」、神宮寺勇太プロデュース「Laugh &...」、永瀬廉プロデュース「No Limit Tonight」、平野紫耀プロデュース「Focus」（曲順）が収録される。
初回限定盤A付属のDVDには「&LOVE」ミュージックビデオに加え、ダンスver.、メイキング映像を収録。初回限定盤Bには、将来、世界デビューを目指すKing & Princeのアメリカ武者修行の模様を収めたドキュメンタリー映像『The Documentary - King & Prince in America-』が盛り込まれる。
■King ＆ Prince 2ndアルバム『L＆』収録曲
01. Key of Heart
02. &LOVE
03. Break Away
04. Mazy Night
05. ナミウテココロ
06. 泡の影
07. ORESEN ※岸優太プロデュース
08. 生活（仮） ※高橋海人プロデュース
09. Laugh &... ※神宮寺 勇太プロデュース
10. No Limit Tonight ※永瀬廉プロデュース
11. Focus ※平野紫耀プロデュース
12. Amazing Romance
13. koi-wazurai
14. Freak out
15. Heart & Beat
16. 君がいる世界
17. Bounce ※通常盤のみ収録
01. Key of Heart
02. &LOVE
03. Break Away
04. Mazy Night
05. ナミウテココロ
06. 泡の影
07. ORESEN ※岸優太プロデュース
08. 生活（仮） ※高橋海人プロデュース
09. Laugh &... ※神宮寺 勇太プロデュース
10. No Limit Tonight ※永瀬廉プロデュース
11. Focus ※平野紫耀プロデュース
12. Amazing Romance
13. koi-wazurai
14. Freak out
15. Heart & Beat
16. 君がいる世界
17. Bounce ※通常盤のみ収録
【動画】史上最高難易度のヒップホップダンス…キンプリ「Mazy Night」MV
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