King & Princeが新ビジュアル&2ndアルバム『L&』詳細を一挙公開

人気グループ・King & Princeの1年2ヶ月ぶりとなる2ndアルバム『L&』(ランド、9月2日発売)の新ビジュアル、ジャケット写真、収録内容が4日、一挙解禁となった。

本作は初回限定盤A(CD+DVD+歌詞フォトブックレット44P)、初回限定盤B(CD+DVD+フォトブックレットin LA 40P)、通常盤(CD)の3形態。ジャケットは、初回限定盤2形態は新アーティスト写真と同じ衣装でファンタジー感あるデザインに。通常盤はタキシードに着替え、King & Princeらしいキラキラ感ある写真が使用されている。

収録曲は4thシングル「koi-wazurai」(昨年8月発売)、初週売上51.8万枚を記録した最新曲「Mazy Night」(6月発売)、メンバーの永瀬廉主演映画『弱虫ペダル』の主題歌に起用された新曲「Key of Heart」、今作のリード曲「&LOVE」(アンドラブ)など初回限定盤は全16曲、通常盤は「Bounce」を含め全17曲が収められる。

さらに、各メンバープロデュース曲のタイトルも公開。岸優太プロデュース「ORESEN」、高橋海人プロデュース「生活(仮)」、神宮寺勇太プロデュース「Laugh &...」、永瀬廉プロデュース「No Limit Tonight」、平野紫耀プロデュース「Focus」(曲順)が収録される。

初回限定盤A付属のDVDには「&LOVE」ミュージックビデオに加え、ダンスver.、メイキング映像を収録。初回限定盤Bには、将来、世界デビューを目指すKing & Princeのアメリカ武者修行の模様を収めたドキュメンタリー映像『The Documentary - King & Prince in America-』が盛り込まれる。

■King & Prince 2ndアルバム『L&』収録曲

01. Key of Heart

02. &LOVE

03. Break Away

04. Mazy Night

05. ナミウテココロ

06. 泡の影

07. ORESEN ※岸優太プロデュース

08. 生活(仮) ※高橋海人プロデュース

09. Laugh &... ※神宮寺 勇太プロデュース

10. No Limit Tonight ※永瀬廉プロデュース

11. Focus ※平野紫耀プロデュース

12. Amazing Romance

13. koi-wazurai

14. Freak out

15. Heart & Beat

16. 君がいる世界

17. Bounce ※通常盤のみ収録

関連キーワード 音楽