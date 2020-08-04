長野県で公務員男性含む３人が新型コロナ感染

2020年8月4日 12時30分 (8月4日 12時31分更新) 会員限定
　長野県は４日、新たに３人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。上田市の６０代の公務員男性、松本市の２０代の学生女性、同市の４０代の自営業男性で３人とも軽症。県内の感染者は１２２人になった。

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