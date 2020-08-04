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福井で３人が新型コロナ感染 いずれも濃厚接触者
福井県は４日、県内在住の男女３人に新たに新型コロナウイルス感染が確認されたと発表した。越前市の４０代...
08月04日
長野県で公務員男性含む３人が新型コロナ感染
長野県は４日、新たに３人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。上田市の６０代の公務員男性、松本市...
名古屋の病床逼迫、２３人が市外に入院 河村市長「３００床に増やす」
名古屋市の河村たかし市長は三日、市内の新型コロナウイルス感染者対応の病床を、現行の四倍超の三百床に増...
「夜の街」警戒で岐阜・三重の客激減 自粛・時短対象外の名駅地区も
新型コロナウイルスの感染拡大の影響で、名古屋・名駅地区でも人出が減っている。「夜の街」由来の感染者が...
福井県内で２人感染 敦賀の女性は感染経路不明
県は三日、ともに会社員の敦賀市の五十代女性と、あわら市の二十代男性が新型コロナウイルスに感染したと発...
長野県移住に高まる関心 コロナ禍「空き家バンク」の閲覧増加
新型コロナウイルスの感染拡大を契機に県内への移住に関心が高まっている。感染者が多い大都市圏を避けて地...