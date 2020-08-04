岐阜県は４日、１０歳未満の小学生から７０代までの男女７人が、新たに新型コロナウイルスに感染したと発表した。

県によると、内訳は可児市の女子児童、同市の女子中学生、同市の２０代女性、北方町の２０代男性、坂祝町の６０代男性、東白川村の７０代女性、名古屋市の４０代男性。東白川村で感染者が確認されたのは初めて。詳細は調査中で、県は同日夕に記者会見を開く。

