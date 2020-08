倖田來未とのコラボ楽曲MVを公開したEXILE ATSUSHI

EXILE ATSUSHIが4日、倖田來未とのコラボ楽曲「オーサカトーキョー」のミュージックビデオ(MV)を公開した。同楽曲は、約6年ぶりとなるオリジナルアルバム『40 ~forty~』(11月4日発売)に収録される。

2人のコラボは「WON‘T BE LONG」以来、14年ぶり。2019年7月にベトナムで行われた『ASEAN -Japan Music Festival 2019 in VIETNAM -prayer for peace-」で再会を果たしたことをきっかけに今回の再コラボが実現、本楽曲の制作に至った。

楽曲に込められた、簡単には会えない。だからこそお互い会いたい気持ちが高まる。そんな男女2人のストレートな想いを、エネルギッシュに表現したMVとなっている。2人は撮影現場で「14年振りのコラボで大人になった2人の魅力を感じて欲しい」「誰が聴いても心が弾む、楽しい楽曲に仕上がった」と語っていた。

また「40(フォーティー)な火曜日」と題して、毎週火曜日にアルバムに関する新たな情報を発信していく。

