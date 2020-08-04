名古屋証券取引所に上場する三月決算の中部の主要百四十九社（金融、新興市場を除く）のうち、七月末までに二〇二〇年四〜六月期決算を発表した六十社の決算を本紙が集計したところ、最終的なもうけを示す「純損益」が赤字の企業が、半数近くの二十八社に上った。前年同期の赤字は三社だけで、九倍に増えた。新型コロナウイルスの感染拡大によって企業が大きな打撃を受けていることが改めて示された。 （中野祐紀、石原猛）

四月からの三カ月間には、政府が一時、緊急事態宣言を発令して消費者の外出やイベントの自粛が強まり、国内外で自動車の需要が急落するなど、企業にとって極めて厳しい事業環境だった。六十社の純損益の合計は約千九百億円の赤字。同じ六十社の前年同期は、約五千百億円の黒字だった。

幅広い業界で売上高が激減した。利用客の減少に伴って...

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