UVERworld、東京ドーム『男祭り』9・16待望の映像化 初回盤はライブ音源付
2020年8月3日 18時00分 (8月3日 19時06分更新)
6人組バンド・UVERworldが、昨年12月20日に東京ドームにて行った男性限定ライブ『男祭り』。待望の映像作品『KING’S PARADE 男祭り FINAL at Tokyo Dome 2019.12.20』として、9月16日に発売することが決定した。
男祭りの歴史のスタートは2011年にライブハウスで230人からスタート。回を重ねるごとに口コミが広がり徐々に動員を伸ばし始め2017年には2万3000人、そして2019年12月に東京ドームにて史上最大4万5000人までたどり着いた。
本作は東京ドーム公演を完全収録。初回生産限定盤はスペシャルパッケージ仕様（約25センチ×25センチ 三方背ケース付）となりライブ音源（CD2枚組）も付属、ブルーレイ盤の音声は自身初となるドルビーアトモスにも対応する。
また8月28日から9月3日の1週間、全国劇場約60館にて『男祭り』の上映も決定、チケットの発売は追ってアナウンスされる。
■収録曲（初回・通常共通）
ディスク1
01. UNSER
02. Don't Think.Feel
03. WE ARE GO
04. Q.E.D.
05. stay on
06. 境界
07. 在るべき形
08. ODD FUTURE
09. CORE PRIDE
10. 激動
11. KINJITO
12. NO.1
13. PLOT
14. PRAYING RUN
15. Making it Drive
16. 和音
17. CORE STREAM
18. First Sight
19. 23ワード
20. UNKNOWN ORCHESTRA
21. ナノ･セカンド
22. Touch off
23. 零HERE～SE～
24. IMPACT
25. AFTER LIFE
26. Φ choir
27. 7日目の決意
28. MONDO PIECE
29. LONE WOLF（ENDING）
ディスク1
01. UNSER
02. Don't Think.Feel
03. WE ARE GO
04. Q.E.D.
05. stay on
06. 境界
07. 在るべき形
08. ODD FUTURE
09. CORE PRIDE
10. 激動
11. KINJITO
12. NO.1
13. PLOT
14. PRAYING RUN
15. Making it Drive
16. 和音
17. CORE STREAM
18. First Sight
19. 23ワード
20. UNKNOWN ORCHESTRA
21. ナノ･セカンド
22. Touch off
23. 零HERE～SE～
24. IMPACT
25. AFTER LIFE
26. Φ choir
27. 7日目の決意
28. MONDO PIECE
29. LONE WOLF（ENDING）
■初回生産限定盤CD収録曲
ディスク2
01. UNSER
02. Don't Think.Feel
03. WE ARE GO
04. Q.E.D.
05. stay on
06. 境界
07. 在るべき形
08. ODD FUTURE
09. CORE PRIDE
10. 激動
11. KINJITO
12. NO.1
13. PLOT
14. PRAYING RUN
15. Making it Drive
16. 和音
17. CORE STREAM
ディスク2
01. UNSER
02. Don't Think.Feel
03. WE ARE GO
04. Q.E.D.
05. stay on
06. 境界
07. 在るべき形
08. ODD FUTURE
09. CORE PRIDE
10. 激動
11. KINJITO
12. NO.1
13. PLOT
14. PRAYING RUN
15. Making it Drive
16. 和音
17. CORE STREAM
ディスク3
18. First Sight
19. 23ワード
20. UNKNOWN ORCHESTRA
21. ナノ･セカンド
22. Touch off
23. 零HERE～SE～
24. IMPACT
25. AFTER LIFE
26. Φ choir
27. 7日目の決意
28. MONDO PIECE
18. First Sight
19. 23ワード
20. UNKNOWN ORCHESTRA
21. ナノ･セカンド
22. Touch off
23. 零HERE～SE～
24. IMPACT
25. AFTER LIFE
26. Φ choir
27. 7日目の決意
28. MONDO PIECE
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