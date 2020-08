映像作品『KING’S PARADE 男祭り FINAL at Tokyo Dome 2019.12.20』より

6人組バンド・UVERworldが、昨年12月20日に東京ドームにて行った男性限定ライブ『男祭り』。待望の映像作品『KING’S PARADE 男祭り FINAL at Tokyo Dome 2019.12.20』として、9月16日に発売することが決定した。

男祭りの歴史のスタートは2011年にライブハウスで230人からスタート。回を重ねるごとに口コミが広がり徐々に動員を伸ばし始め2017年には2万3000人、そして2019年12月に東京ドームにて史上最大4万5000人までたどり着いた。

本作は東京ドーム公演を完全収録。初回生産限定盤はスペシャルパッケージ仕様(約25センチ×25センチ 三方背ケース付)となりライブ音源(CD2枚組)も付属、ブルーレイ盤の音声は自身初となるドルビーアトモスにも対応する。

また8月28日から9月3日の1週間、全国劇場約60館にて『男祭り』の上映も決定、チケットの発売は追ってアナウンスされる。

■収録曲(初回・通常共通)

ディスク1

01. UNSER

02. Don't Think.Feel

03. WE ARE GO

04. Q.E.D.

05. stay on

06. 境界

07. 在るべき形

08. ODD FUTURE

09. CORE PRIDE

10. 激動

11. KINJITO

12. NO.1

13. PLOT

14. PRAYING RUN

15. Making it Drive

16. 和音

17. CORE STREAM

18. First Sight

19. 23ワード

20. UNKNOWN ORCHESTRA

21. ナノ・セカンド

22. Touch off

23. 零HERE~SE~

24. IMPACT

25. AFTER LIFE

26. Φ choir

27. 7日目の決意

28. MONDO PIECE

29. LONE WOLF(ENDING)

■初回生産限定盤CD収録曲

ディスク2

01. UNSER

02. Don't Think.Feel

03. WE ARE GO

04. Q.E.D.

05. stay on

06. 境界

07. 在るべき形

08. ODD FUTURE

09. CORE PRIDE

10. 激動

11. KINJITO

12. NO.1

13. PLOT

14. PRAYING RUN

15. Making it Drive

16. 和音

17. CORE STREAM

ディスク3

18. First Sight

19. 23ワード

20. UNKNOWN ORCHESTRA

21. ナノ・セカンド

22. Touch off

23. 零HERE~SE~

24. IMPACT

25. AFTER LIFE

26. Φ choir

27. 7日目の決意

28. MONDO PIECE

関連キーワード 音楽