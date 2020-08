秋元才加 (C)ORICON NewS inc.

今年6月にラッパーのPUNPEEと結婚した、元AKB48で女優の秋元才加が3日、自身のインスタグラムを更新。ゼブラ柄の水着姿を披露した。

秋元は「Summer has come in JPN」と日本に夏が来たとつづり、「Wanna go to the beach, but I'm getting chubby these days」と、ビーチに行きたいが最近ぽっちゃりしていると近況を伝え、ゼブラ柄の水着姿を公開。「Gotta work out moreeeee!!」とおすすめダイエット法を知りたいと呼びかけた。

ファンからは「そうですか? あんまりそんな風には見えませんが…」「セクシー ゼブラ柄似合ってて素敵」「ちょー綺麗なんですけど」「アマゾネス」「色っぽい!! 人妻の色気?」などのコメントが寄せられている。

関連キーワード エンタメ総合