人気アイドルグループ・ももいろクローバーZが2日、テレビ&ビデオエンターテインメント『ABEMA』にてオンラインライブ『ももクロ夏のバカ騒ぎ2020 配信先からこんにちは』を生配信した。

毎年夏に行われている恒例のライブシリーズ『夏のバカ騒ぎ』。新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、今年の公演が中止となったが、メンバーの「ファンの方と夏を楽しみたい」という思いから1日限りのオンラインライブとして開催された。

おなじみのSE「overture ~ももいろクローバーZ参上!!~」で幕を開けると、海をバックに芝生に囲まれたステージに、ドット柄のワンピース姿のメンバーが登場。1曲目「stay gold」から、田中将大投手の登場曲「背番号」や、「仮装ディストピア」といった夏の野外ライブにピッタリな爽やかな楽曲を披露。MCのコーナーでは、初となる夏の配信ライブに、百田夏菜子が「生配信ということで皆さんと同じ時間を過ごせるのは、うれしいことだなと思います。最後まで盛り上がっていきましょう!」と声を弾ませた。

衣装チェンジ後、プールステージに移動した4人は、夏のライブで恒例のウォーターキャノンの演出をバックに「ロードショー」「ココ☆ナツ」「ワニとシャンプー」を披露。サマーチューンに合わせ、4人はプールに飛び込み、ずぶ濡れになりながら大はしゃぎ。元プロレスラー・飯塚高史も乱入するなど、まさに“夏のバカ騒ぎ”状態となった。

その後、4人は船上ステージにて海をバックに「ツヨクツヨク」「Re:Story」を歌い上げ、出店が並ぶお祭りステージでは、和太鼓奏者の一彩と獅子舞とのコラボで「上球物語 -Carpe diem-」をパフォーマンス。会場もすっかり暗くなり、ガラス張りのチャペルでは、ピアニストによる生演奏で「キミノアト」を披露。ラストは、「レディ・メイ」を熱唱し、ステージを後にした。

アンコールのラストでは、「コノウタ」を笑顔で披露し、史上最高の“バカ騒ぎ”となった真夏のライブを締めくくる。ライブ終了後、高城れには、「いろんなことがありすぎて、1から振り返りたいくらい盛りだくさんのライブでした。離れていても1つになれるんだなと思えたライブでした。そんなふうに思わせてくれるモノノフさんが本当に大好きです。これからも私たちと一緒なら乗り越えていきましょう」と笑顔。佐々木彩夏も「最後までありがとうございました! 初めての挑戦がたくさんあったのですが、今できる今年なりの“バカ騒ぎ”をお届けできたのではないかと思います。配信ライブも楽しかったのですが、同時にみんなと早く集まりたいなという気持ちにもなりました。まだまだ一緒に楽しい夏にしていきましょう」と語った。

玉井詩織は、「今年でももクロの夏は10年目。当たり前が当たり前じゃないと気づかされることが多い中で、『今できる当たり前は?』と試行錯誤し、皆さんに楽しんでもらえるような内容を考えてお届けしました。お客さんと同じ空間にいられないことが寂しいと思うけど、これからも1人でも多くの方を笑顔にできるよう頑張ります」と熱弁。

百田も「新たな生活が求められる中で私たちも毎日戸惑いながら過ごし、こうやってメンバーと集まれる喜びを感じています。そんな中でみんなが楽しいって思う時間だったり、心が動く時間、また頑張ろうって思えるようなそういう存在でいたいなと思います。こうした大変な状況の中で画面越しでも会いに来てくれる事はすごくうれしいです。今回はこういう距離ですけど、もしかしたら会場より近いものかもしれない。心の距離は近くに感じています。これからもみんなにちょっとでも笑顔になってもらえる時間をお届けしたいと思います」と元気いっぱいに話した。

『ABEMA』では、8月29日~9月27日まで同ライブの完全版を配信。8月5日~9月27日まで視聴チケットが販売される。

■『ももクロ夏のバカ騒ぎ2020 配信先からこんにちは』のセットリスト

SE. overture ~ももいろクローバーZ参上!!~

01. stay gold

02. 背番号

03. 仮想ディストピア

04. GODSPEED

05. 『Z』の誓い -ZZver.-

06. リバイバル

07. 武陵桃源なかよし物語

08. ロードショー

09. 希望の向こうへ

10. ココ☆ナツ

11. ワニとシャンプー

12. 行くぜっ!怪盗少女 -ZZ ver.-

13. ツヨクツヨク

14. Re:Story

15. 上球物語 -Carpe diem-

16. MORE WE DO!

17. ももいろ太鼓どどんが節 feat. ヒダノ修一

18. 走れ! -ZZ ver.-

19. キミノアト

20. レディ・メイ

<アンコール>

21. Nightmare Before Catharsis

22. Hanabi

23. コノウタ

