株式会社ポケモンは3日、バーチャルSNS「cluster(クラスター)」内で12日~31日にバーチャル遊園地「ポケモンバーチャルフェスト」をオープンすることを発表した。

バーチャル遊園地『ポケモンバーチャルフェスト』は、「みんなでつくる、夏の思い出」をテーマにした、仮想世界にある未完成の遊園地。みんなで「ミッション」に挑むと、その成果に応じて「テーマパーク」内のアトラクションやコンテンツがどんどん増え、テーマパークが完成していくというもの。

テーマパークには、モンスターボール型の「ポケモンキョダイ観覧車」や「ホエルオーのスカイオーシャンクルーズ」などのポケモンをモチーフとした大迫力のアトラクションのほか、「インテレオンの射的屋さん」や「ダグトリオの輪投げ屋さん」などの夏らしいコンテンツを多数用意。ミッションに挑んで、「ポケモンバーチャルフェスト」を完成させていく内容になる。

「ミッション」は、みんなで遊べる脱出ゲームで、閉ざされた部屋の中で出題されるお題を解き、部屋から出ることができたらクリア。みんながクリアした成果に応じて、テーマパーク内のアトラクションやコンテンツが増えていく。迷路を通り抜けながら答えを導き出す「迷宮ミッション」、部屋の中に散らばった文字を集めることで答えを導き出す「ワードパズルミッション」、室内に掲示された暗号を解き明かすことで答えを導き出す「謎解きミッション」の全部で3種あり、ミッションの達成度によって順番に開放。これらのミッションは、数々のリアル脱出ゲームを手掛けてきた「SCRAP」が制作している。

テーマパークは、アトラクションエリア、ストアエリア、ビーチエリアなどがあり、また、ピカチュウの超巨大モニュメントの下にはステージがあり、期間中にさまざまなイベントを開催。詳細は追って特設サイトにて発表される。

(C)2020 Pokemon. (C)1995-2020 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc. ポケットモンスター・ポケモン・Pokemonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。(C)2017 Cluster, Inc.

