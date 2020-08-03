大谷は１回２／３を２失点　アストロズ戦

2020年8月3日 10時05分 (8月3日 10時27分更新) 会員限定
　▽エンゼルス―アストロズ（２日・アナハイム）
　エンゼルスの大谷は先発で１回２／３を投げ、無安打２失点、３三振５四球で勝敗は付かなかった。防御率は３７・８０。チームは延長十一回、５―６で負けた。（共同）

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