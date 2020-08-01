◇１日 ウエスタン・リーグ 中日－広島（ナゴヤ）

根尾は「１番・右翼」、石川昂は「４番・三塁」でスタメン出場した。

【根尾】

第１打席は１回無死から一ゴロ（アドゥワ）

第２打席は２回無死満塁から右前適時打（アドゥワ）

第３打席は３回２死二塁から三邪飛（アドゥワ）

第４打席は５回２死一、二塁から左中間へ２点適時二塁打（平岡）

【石川昂】

第１打席は１回２死二塁から四球（アドゥワ）

第２打席は２回２死一、二塁から右飛（アドゥワ）

第３打席４回１死一塁から遊ゴロ失策（畝）

第４打席は６回無死一塁から三ゴロ併殺（藤井皓）