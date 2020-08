人気YouTuberのFischer's(フィッシャーズ シルクロード、マサイ、ぺけたん、モトキ、ザカオ、ンダホ)が、3日放送のフジテレビ系バラエティー番組『ネプリーグSP』(後7:00)に出演。ネプチューンの原田泰造とともにフィッシャーズチームを結成し、乃木坂46チーム(堀内健、遠藤さくら、賀喜遥香、掛橋沙耶香、清宮レイ)、人気芸人チーム(名倉潤、大久保佳代子、水田信二、川西賢志郎、藤本敏史)と熱いバトルを繰り広げる。

1stステージは、出題される物の名前やフレーズに英語で解答し、タワーの頂上を目指すゲーム「ハイパーイングリッシュブレインタワー」。初参戦となる『ネプリーグ』に向けて、メンバーで事前テストをしたようで、その様子を放映した動画は、すでに150万回再生を突破している。対する、乃木坂46チームは帰国子女の清宮が「I will do my best(頑張ります)」と英語で意気込み。次世代エースの遠藤も「気合で頑張ります!!」と強気を見せるのだが、最後の最後に英語が出てこない。

2ndステージは、あらゆる分野から出題された問題にひとり1文字ずつ解答し、全員で5文字の答えを完成させるゲーム「ハイパーファイブリーグ」。テレビ初出演のザカオは、乃木坂メンバーを見て「むちゃかわいいです」と問題に手がつかず。対する、人気芸人チームの水田は『ネプリーグ』の問題が簡単すぎて「レベル50くらい(の問題)来てほしい」と強気の発言であおる。

3rdステージは、さまざまなモノの割合を答えるゲーム「パーセントバルーン」。フィッシャーズチームは、原田が好成績で次にバトンを渡し、フィッシャーズにお手本を見せる。対する、乃木坂チームは、賀喜が親子関係に関する問題に挑戦するも、世間の親子関係との感覚のズレで明らかになり、なぜか「お父さん、もっと話そう!」と謎のお願いメッセージを送る。一方、人気芸人チームは水田が「1人(誤差)2個まで」と超ストイックな目標を掲げるが、得意分野の料理についての問題で、当の水田がまさかの解答をしてしまう。

4thステージは、『広辞苑』や『現代用語の基礎知識』に掲載されている、当たり前に使われる常識ワードの意味を正しく使ってオリジナルの例文を作るゲーム「例文サロン」。フィッシャーズチームのシルクロードは「動画でもしゃべることが多いので得意!!」と自信を見せ、メンバーのンダホも「いけるかと思います」と仲間を信じる。誤った使い方をしやすい日本語の問題で、林修氏がモトキの解答を絶賛する。乃木坂46チームのキャプテン堀内が作る例文は、なんと遠藤についてのデタラメな例文。その例文を見て、遠藤は悲しい顔に…。追い打ちをかける堀内に「ひどい」とメンバー全員で反抗する。

5thステージは、10個以上正解がある常識問題を制限時間内に答えるゲーム「ハイパーボンバー」。乃木坂チームがライブ同様の円陣で気合を入れ、最終ステージで高得点を目指す中、フィッシャーズチームは、シルクロードが最終ステージを前に「けっこう緊張している」とプレッシャーを感じているが、ンダホが「(シルクロードは)窮地に追い込まれたときが強い」と仲間を励ます。

収録を終えたフィッシャーズが取材に応じた。

――収録を終えてみていかがでしたか?

【シルクロード】みなさんにすごく温かく迎えていただきました! 藤本さんとも久しぶりに再会できましたし、ネプチューンさんとは昔から会いたかったのでとても楽しく収録ができました。同じチームの泰造さんは、ゲームが始まる前にアドバイスをいただいたりして、終始本当にやさしかったです!

【ンダホ】堀内さんは、オレにお弁当をおすすめしてくれました!(笑)

【ぺけたん】今回クイズ番組に出演させていただいて、改めてクイズって面白いなと思いました! テレビで見ている時は、余裕で答えられると思っていましたけど、いざあの場に立つと難しかったです…。

【シルクロード】僕たちは、普段はふざけていることが多いですが、今回の結果がどうなったか、ぜひ見てください!

――番組を楽しみにしている視聴者に向けてメッセージ

【シルクロード】出題される問題に、僕たちと一緒にスタジオに立っているんだっていう気持ちで挑戦してみてほしいです! 今回の問題は僕たち自身も、ためになる問題が多くて、この2時間でかなり賢くなったので、勉強がてら見ていただければと思います。ぜひ、お楽しみに!

