６０００万人分ワクチン供与合意　政府、コロナで米製薬大手と

2020年7月31日 19時15分 (7月31日 19時45分更新) 会員限定
　加藤勝信厚生労働相は３１日、米製薬大手ファイザーが新型コロナウイルス感染症のワクチンの開発に成功した場合、来年６月末までに６千万人分の供給を受けることで基本合意したと明らかにした。
　「他社も含めて協議を進めている。安全で有効なワクチンを早急に供給できるよう努力したい」と東京都内で記者団に語った。

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