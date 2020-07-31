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伊方原発の定期検査、再開容認へ 町長、四国電力の報告に理解
定期検査中の四国電力伊方原発３号機（愛媛県伊方町）で今年１月、制御棒を誤って引き抜くなどのトラブルが...
07月31日
４日連続で国内感染が最多更新 新たに１４６９人
国内の新型コロナ感染者は３１日、新たに１４６９人が確認されて１日の感染者の最多を更新した。更新は４日...
テラハ「ＳＮＳ炎上予見できず」 フジテレビが検証報告
フジテレビは３１日、リアリティー番組「テラスハウス」に出演していたプロレスラー木村花さん（享年２２歳...
感染状況、４段階で対応案を提言 分科会、具体的な指標は示さず
政府の新型コロナウイルス感染症対策分科会は３１日、医療提供体制にかかる負荷などに応じて感染状況をレベ...
歌舞伎座が感染予防対策を公開 再開前日、舞台稽古も披露
約５カ月ぶりの公演再開を８月１日に控えた東京・歌舞伎座が３１日、舞台上と劇場内で取り組む新型コロナウ...
都の時短営業、業種拡大も コロナ感染、連日最多で小池氏
東京都の小池百合子知事は３１日の定例記者会見で、新規感染者が連日の最多更新となる４６３人に上った新型...