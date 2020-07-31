男性6人組グループ・SixTONESの最新シングル「NAVIGATOR」が、初週62.2万枚を売り上げ、7月28日発表の最新「オリコン週間シングルランキング」で初登場1位を獲得。“週間60万枚超え”は、同じジャニーズ事務所のSnow Manと「SixTONES vs Snow Man」名義でリリースした「Imitation Rain／D.D.」に続き、今年度2組目となる。

以降10位までのランキングとあわせご紹介します。

1位： NAVIGATOR ／ SixTONES

2位： シャーベットピンク ／ NGT48

3位： Fantastic Departure! ／ Aqours

4位： ANIMA ／ ReoNa

5位： Fanfare ／ TWICE

6位： Imitation Rain/D.D. ／ SixTONES vs Snow Man

7位： ウォンチュー!!! ／ 郷ひろみ

8位： ダーウィンダーウィン ／ キミイロプロジェクト

9位： SHINEMAGIC/ヒアルロンリーガール ／ ZOC

10位： Nights Cold ／ 山下智久

11位以降のランキングは「ORICON NEWS」でご覧ください。



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