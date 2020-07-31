8/3付週間アルバムランキング1位はBiSHの『LETTERS』
2020年7月31日 17時00分 (7月31日 18時06分更新)
“楽器を持たないパンクバンド”BiSHの最新アルバム『LETTERS』が、初週5.4万枚を売り上げ、7月28日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」で初登場1位に。前作『FOR LiVE -BiSH BEST-』が7/20付の同ランキングで1位を獲得したのに続き、2作連続通算2作目の1位となった。
以降10位までのランキングとあわせご紹介します。
1位： LETTERS ／ BiSH
2位： MAP OF THE SOUL:7 ～THE JOURNEY～ ／ BTS
3位： MAN WITH A“BEST”MISSION ／ MAN WITH A MISSION
4位： 年中模索 ／ スターダスト☆レビュー
5位： Heng:garae ／ SEVENTEEN
6位： FOR LiVE -BiSH BEST- ／ BiSH
7位： Wahl ／ Roselia
8位： Traveler ／ Official髭男dism
9位： 5 ／ Mrs.GREEN APPLE
10位： 角松敏生ワークス -GOOD DIGGER- ／ Various Artists
11位以降のランキングは「ORICON NEWS」でご覧ください。
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