“楽器を持たないパンクバンド”BiSHの最新アルバム『LETTERS』が、初週5.4万枚を売り上げ、7月28日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」で初登場1位に。前作『FOR LiVE -BiSH BEST-』が7/20付の同ランキングで1位を獲得したのに続き、2作連続通算2作目の1位となった。

以降10位までのランキングとあわせご紹介します。

1位： LETTERS ／ BiSH

2位： MAP OF THE SOUL:7 ～THE JOURNEY～ ／ BTS

3位： MAN WITH A“BEST”MISSION ／ MAN WITH A MISSION

4位： 年中模索 ／ スターダスト☆レビュー

5位： Heng:garae ／ SEVENTEEN

6位： FOR LiVE -BiSH BEST- ／ BiSH

7位： Wahl ／ Roselia

8位： Traveler ／ Official髭男dism

9位： 5 ／ Mrs.GREEN APPLE

10位： 角松敏生ワークス -GOOD DIGGER- ／ Various Artists

11位以降のランキングは「ORICON NEWS」でご覧ください。



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