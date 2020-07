2枚のアルバムを10月7日に同時発売する石丸幹二 写真:西村 淳/ソニー・ミュージックレーベルズ

ミュージカル界で活躍する俳優の石丸幹二(54)が、デビュー30周年特別企画として、自選によるベスト盤『The Best』と、多彩なゲストを迎えてのデュエット企画盤『Duets』の2タイトルを10月7日に同時発売する。

石丸は東京藝大在学中に『オペラ座の怪人』ラウル役でデビュー、『アスペクツ オブ ラヴ』『美女と野獣』『ノートルダムの鐘』(吹替)『ジキル&ハイド』『ラブ・ネバー・ダイ』と、着実に主演作を重ね、ミュージカル界で不動の地位を築いてきた。

2009年に劇団四季からフリーに転身後は、2枚組アルバム『kanji ishimaru』でソロ・デビューを果たし、多彩な表現でジャンルを超えた音楽活動を展開する。2013年のドラマ『半沢直樹』の大ヒットにより世間の注目を浴び、音楽番組にも数多く出演、現在は『題名のない音楽会』の司会も務めている。

2020年、デビュー30周年を記念し、ベスト盤とデュエット盤の2タイトルを同時発売することになった。これまでのソロ・アルバム5組から本人がすべて選曲、ボーナス・トラックとして新曲を1曲ずつ収録し、石丸の音楽人生を存分に楽しめる“決定盤”となっている。

石丸は「ミュージカル『オペラ座の怪人』でのデビューから30年。数々の名曲を歌い、素晴らしい相手役たちと声を重ねてきました。この2枚は私の歴史です!」とコメントしている。

■『The Best』収録曲

CD

01. 僕の願い(ノートルダムの鐘)

02. 愛せぬならば(美女と野獣)

03. 恋のさだめは(ラヴ・ チェンジズ・エヴリシング)(アスペクツ・オブ・ラブ-恋は劇薬-)*

04. 普通の人間(壁抜け男~恋するモンマルトル) featuring 島 健

05. セイリング(ニュー・ブレイン)

06. サンデー(サンデー・イン・ザ・パーク・ウィズ・ジョージ)

07. 愛と死の輪舞(ロンド)(エリザベート)

08. 名もなき星になる日まで~別れの曲~(メロウ・バージョン)

09. キャラヴァーン

10. こもれびの庭に featuring 小松亮太

11. 炎の中へ(スカーレット・ピンパーネル)

12. あなたはそこに(スカーレット・ピンパーネル)

13. 時が来た(ジキル&ハイド)**

14. スマイル(モダン・タイムス)

15. 君は僕の歌~You are the Song(フリーク)

16. エターナリー(ライムライト)

17. エーデルワイス(サウンド・オブ・ミュージック)

18. ネバーランド(ファインディング・ネバーランド)

19. 君の歌をもう一度(ラブ・ネバー・ダイ)

20. ラ・マンチャの男(われこそはドン・キホーテ)(ラ・マンチャの男) featuring 沖仁

21. サークル・オブ・ライフ(ライオンキング)

22. マイ・ウェイ*

ボーナス・トラック

23. 美の真実 (ラブ・ネバー・ダイ) ※新録音

DVD※初回生産限定盤のみ

01. 愛せぬならば(美女と野獣)

02. 時が来た(ジキル&ハイド)*

03. マイ・ウェイ*

*2019年5月25日 東京・東京芸術劇場/**2019年6月15日 大阪・ザ・シンフォニーホール(ライブ録音)

※収録曲・曲順は全て予定。変更の可能性あり。

■『Duets』収録曲

01. オール・アイ・アスク・オブ・ユー(オペラ座の怪人) duet with 笹本玲奈

02. ポイント・オブ・ノーリターン(オペラ座の怪人)duet with 昆夏美

03. メモリー(キャッツ) duet with 檀れい

04. 美女と野獣(美女と野獣) duet with 濱田めぐみ

05. ホール・ニュー・ワールド(アラジン) duet with 新妻聖子

06. ソー・イン・ラヴ(キス・ミー・ケイト) duet with 一路真輝

07. 闇が広がる(エリザベート) duet with 井上芳雄**

08. ただ そばにいる(モンテ・クリスト伯) duet with 花總まり

09. まだ終わりじゃない(パレード) duet with 堀内敬子

10. 無駄にした時間(パレード) duet with 堀内敬子

11. リリーズ・アイ(シークレット・ガーデン) duet with 井上芳雄**

12. 遠いあの日に(ラブ・ネバー・ダイ) duet with 濱田めぐみ*

ボーナス・トラック

13. ありのままの (ジキル&ハイド)duet with 宮澤エマ ※新録音

14. オール・アイ・アスク・オブ・ユー [singalong with Kanji Ishimaru]

15. ポイント・オブ・ノーリターン [singalong with Kanji Ishimaru]

16. メモリー [singalong with Kanji Ishimaru]

17. 美女と野獣 [singalong with Kanji Ishimaru]

18. ホール・ニュー・ワールド [singalong with Kanji Ishimaru]

19. ソー・イン・ラヴ [singalong with Kanji Ishimaru]

20. ただ そばにいる [singalong with Kanji Ishimaru]

21. まだ終わりじゃない [singalong with Kanji Ishimaru]

22. 無駄にした時間 [singalong with Kanji Ishimaru]

*2019年5月25日 東京・東京芸術劇場/**2019年6月15日 大阪・ザ・シンフォニーホール(ライブ録音)

※収録曲・曲順は全て予定。変更の可能性あり。

※トラック14~22は、石丸幹二のボーカル音源だけを収録した[singalong with Kanji Ishimaru]バージョン。

関連キーワード 音楽