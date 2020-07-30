MAN WITH A MISSION、8・24、25に“再起”のZepp Tokyo公演 後日ダイジェスト映像配信
2020年7月30日 19時40分 (7月30日 20時06分更新)
オオカミバンド・MAN WITH A MISSIONが、結成10周年プロジェクト『MAN WITH A “10TH” MISSION』の一環として、新潟・苗場スキー場にて開催を予定していた野外フェス・ワンマンライブや初のファンクラブツアーが中止となったことを受け、8月24、25日に東京・Zepp TokyoでREBOOT（再起）を誓う2デイズのライブを行うと発表した。
2日間異なるセットリストで行う本公演から、選りすぐりのセットリストで編集した特別なライブダイジェスト映像を、8月29日に配信することも決定している。
■2デイズ公演
『MAN WITH A "REBOOT LIVE & STREAMING" MISSION』
日程：8月24日（月）、25日（火）
時間：オープン 午後6時／スタート 午後7時
会場：東京・Zepp Tokyo
席種：1階指定・2階指定
チケット：前売 5000円（税込／ドリンク代別）
一般発売日：8月19日（水）午後6時～ イープラスにて発売
※未就学児童入場不可
『MAN WITH A "REBOOT LIVE & STREAMING" MISSION』
日程：8月24日（月）、25日（火）
時間：オープン 午後6時／スタート 午後7時
会場：東京・Zepp Tokyo
席種：1階指定・2階指定
チケット：前売 5000円（税込／ドリンク代別）
一般発売日：8月19日（水）午後6時～ イープラスにて発売
※未就学児童入場不可
■ライブ映像配信
『MAN WITH A "REBOOT LIVE & STREAMING" MISSION』
配信日程：8月29日（土）
配信開始時間：午後8時～
※8月15日（土）より販売開始
※チケット販売詳細は後日バンドHPにて発表
『MAN WITH A "REBOOT LIVE & STREAMING" MISSION』
配信日程：8月29日（土）
配信開始時間：午後8時～
※8月15日（土）より販売開始
※チケット販売詳細は後日バンドHPにて発表
【試聴】MAN WITH A MISSIONの主な配信楽曲
【写真】窪田正孝＆本田翼らマンウィズライブにサプライズ登場
マンウィズ、ドキュメンタリー映画の予告映像解禁
マンウィズ、結成10周年ライブで歴史振り返る名曲披露 初の野外フェス＆ワンマン、集大成アルバム3作品発表も
マンウィズ、ドキュメンタリー映画のメインビジュアル公開 過去のジャケ写などコラージュ
【写真】窪田正孝＆本田翼らマンウィズライブにサプライズ登場
マンウィズ、ドキュメンタリー映画の予告映像解禁
マンウィズ、結成10周年ライブで歴史振り返る名曲披露 初の野外フェス＆ワンマン、集大成アルバム3作品発表も
マンウィズ、ドキュメンタリー映画のメインビジュアル公開 過去のジャケ写などコラージュ
PR情報