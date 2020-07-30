Creepy Nuts、新アルバム＆映像作品の特典内容発表 最新アーティスト写真も解禁
2020年7月30日 12時00分 (7月30日 13時05分更新)
ヒップホップ・ユニットのCreepy Nutsが8月26日に発売するニューアルバム『かつて天才だった俺たちへ』と、映像作品『Creepy Nutsのオールナイトニッポン0「THE LIVE 2020」～改編突破 行くぜ HIP HOPPER～』の購入特典の内容が30日、発表された。併せて新しいアーティスト写真も解禁となった。
■ニューアルバム『かつて天才だった俺たちへ』対象店舗／特典内容
・TSUTAYA RECORDS（一部店舗除く）／TSUTAYAオンラインショッピング（予約のみ）：オリジナルステッカー（かつて天才だった俺たちへver.）
・楽天ブックス：オリジナルアクリルキーホルダー（かつて天才だった俺たちへver.）
・Amazon.co.jp：メガジャケ（24センチ×24センチ）
・セブンネットショッピング：巾着袋
・Creepy Nuts応援店：告知ポスター（B2サイズ）
※応援店リスト：https://creepynuts.com/shoplist/200826/
・TSUTAYA RECORDS（一部店舗除く）／TSUTAYAオンラインショッピング（予約のみ）：オリジナルステッカー（かつて天才だった俺たちへver.）
・楽天ブックス：オリジナルアクリルキーホルダー（かつて天才だった俺たちへver.）
・Amazon.co.jp：メガジャケ（24センチ×24センチ）
・セブンネットショッピング：巾着袋
・Creepy Nuts応援店：告知ポスター（B2サイズ）
※応援店リスト：https://creepynuts.com/shoplist/200826/
■映像作品『Creepy Nutsのオールナイトニッポン0「THE LIVE 2020」～改編突破 行くぜ HIP HOPPER～』対象店舗／特典内容
・楽天ブックス：オリジナルアクリルキーホルダー（『Creepy Nutsのオールナイトニッポン0「THE LIVE 2020」～改編突破 行くぜ HIP HOPPER～』ver.）
・Amazon.co.jp：メガジャケ（24センチ×24センチ）
・セブンネットショッピング：スマホリング
・Creepy Nuts応援店：オリジナルステッカー（『Creepy Nutsのオールナイトニッポン0「THE LIVE 2020」～改編突破 行くぜ HIP HOPPER～』ver.）
※応援店リスト：https://creepynuts.com/shoplist/200722/
・楽天ブックス：オリジナルアクリルキーホルダー（『Creepy Nutsのオールナイトニッポン0「THE LIVE 2020」～改編突破 行くぜ HIP HOPPER～』ver.）
・Amazon.co.jp：メガジャケ（24センチ×24センチ）
・セブンネットショッピング：スマホリング
・Creepy Nuts応援店：オリジナルステッカー（『Creepy Nutsのオールナイトニッポン0「THE LIVE 2020」～改編突破 行くぜ HIP HOPPER～』ver.）
※応援店リスト：https://creepynuts.com/shoplist/200722/
菅田将暉、コラボの巡り合わせに「うまく行き過ぎてて怖い」 亀田誠治も食い気味に質問
【写真】そっくり！ かが屋がCreepy Nutsの“顔まね”披露
【画像】味わいのある色彩が印象的な最新曲「オトナ」のジャケット写真
スペシャ『MUSIC AWARDS』ライブ出演者にKing Gnu、Creepy Nutsなど4組 ワンオクのゲスト出演も
Creepy Nuts『有吉ジャポン』初登場 世界一の神技披露も有吉がイチャモン？
【写真】そっくり！ かが屋がCreepy Nutsの“顔まね”披露
【画像】味わいのある色彩が印象的な最新曲「オトナ」のジャケット写真
スペシャ『MUSIC AWARDS』ライブ出演者にKing Gnu、Creepy Nutsなど4組 ワンオクのゲスト出演も
Creepy Nuts『有吉ジャポン』初登場 世界一の神技披露も有吉がイチャモン？
PR情報