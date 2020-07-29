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国際訴訟への対応強化、外務省 ＷＴＯ案件相次ぎ
外務省が国際法局に「経済紛争処理課」を新設する方針を固めた。韓国による日本産水産物禁輸措置や、日本の...
07月29日
稲田氏ら「打撃力保有を」と提言 自民女性議員グループ
自民党の稲田朋美元防衛相ら女性議員らでつくるグループは２９日、河野太郎防衛相と防衛省で会談し「打撃力...
クラスター発生、全国で５５０件 菅氏「早期の封じ込めが重要」
菅義偉官房長官は２９日の記者会見で、新型コロナウイルスのクラスター（感染者集団）がこれまでに全国で５...
ＧｏＴｏ、東京や被災地配慮 キャンセル料補償、方針示さず
赤羽一嘉国土交通相は２９日の衆院国交委員会の閉会中審査で、政府の観光支援事業「Ｇｏ Ｔｏ トラベル」...
菅氏、ワーケーション普及意欲 野党批判に反論
菅義偉官房長官は２９日の記者会見で、旅先で休暇を楽しみながらテレワークを行う「ワーケーション」の普及...
野党、臨時国会開催を要求で一致 コロナや豪雨「首相に説明責任」
立憲民主党など野党４党の国対委員長は２９日、国会内で会談し、新型コロナウイルス感染再拡大や豪雨災害を...