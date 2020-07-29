乃木坂46、MV集第2弾9・9発売 橋本奈々未、西野七瀬、生駒里奈、深川麻衣も
2020年7月29日 12時00分 (7月29日 14時06分更新)
アイドルグループ・乃木坂46のミュージックビデオ集『ALL MV COLLECTION2～あの時の彼女たち～』が9月9日に発売されることが決定した。第1弾の『ALL MV COLLECTION』（2015年12月発売）から4年9ヶ月ぶり2作目となる。
今作には、14thシングル「ハルジオンが咲く頃」（2016年3月発売）から25thシングル「しあわせの保護色」（今年3月発売）までのシングル計12作品に収められたMVを完全収録。深川麻衣、橋本奈々未、生駒里奈、西野七瀬ら乃木坂46を牽引してきた卒業生たちの在籍時代の中～後期が集約される。
Blu-ray／DVDともに、完全生産限定盤（DISC4枚組）は豪華スリーブ仕様で豪華ブックレット付き。初回仕様限定盤（DISC 4枚組）との共通特典映像として、表題曲編およびカップリング曲編のMVメイキング映像が収録される。
表題曲盤（DISC 1枚）には前出14th～25thシングルまでの表題12曲のみが収められる。
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