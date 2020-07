「クリスマスソング」「高嶺の花子さん」などミュージックビデオ19本をフルバージョンで一挙公開したback number

3人組バンド・back numberが29日、YouTubeの公式チャンネルを開設し、デビューシングル「はなびら」(2011年4月発売)から16thシングル「ハッピーエンド」(2016年11月発売)までのシングル表題曲、アルバム収録曲「エンディング」などのミュージックビデオ19本をフルバージョンで一挙公開した。

back numberは今まで、所属レコード会社ユニバーサルミュージックの公式チャンネルで動画を公開してきたが、新たにback number公式チャンネルを開設。これまでショートバージョンのみの公開ながらも「クリスマスソング」「高嶺の花子さん」「ヒロイン」「ハッピーエンド」などヒット曲16曲のMVの合計再生数は約4億回にのぼる。

さらに、きょう29日より、2018年に行われた東名阪5公演で22万人を動員したback number初のドームツアーのうち、東京ドーム公演の全演奏曲を収録したライブ映像作品『back number dome tour 2018 "stay with you" at TOKYO DOME 2018.8.11』がNetflixで独占配信される。

■MVフルバージョン公開タイトルリスト(★=YouTubeでのフル初公開曲)

★「はなびら」/1stシングル(2011年)

★「花束」/2ndシングル(2011年)

★「思い出せなくなるその日まで」/3rdシングル(2011年)

★「恋」/4thシングル(2012年)

★「日曜日」/5thシングル(2012年)

★「わたがし」/6thシングル(2012年)

「青い春」/7thシングル(2012年)

★「エンディング」/3rdアルバム『blues』収録曲(2012年)

★「高嶺の花子さん」/8thシングル(2013年)

★「fish」/9thシングル(2014年)

★「繋いだ手から」/10thシングル(2014年)

★「ヒロイン」/11thシングル(2015年)

★「SISTER」/12thシングル(2015年)

★「手紙」/13thシングル(2015年)

★「クリスマスソング」/14thシングル(2015年)

★「僕の名前を」/15thシングル(2016年)

★「黒い猫の歌」/デジタルシングル(2016年)

★「ハッピーエンド」/16thシングル(2016年)

「ARTIST」/17thシングル「瞬き」収録曲(2017年)

