オーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』元練習生の本田康祐(25)、中川勝就(23)、浦野秀太(23)、佐野文哉(23)の4人からなるボーイズグループ・OWV(オウブ)のメジャーデビューシングル「UBA UBA」の新ビジュアル&ジャケット写真が27日、公開された。

アーティスト写真と通常盤は、グループカラーであるブラックを前面に押し出した衣装で、フォーマルな中にもメンバーそれぞれに合う、細かいディティールを仕込んだ遊び心を効かせたものに。初回盤ジャケットのアートワークは、OWVとしてこれからさまざまな彩(=面)を表現していくという思いも込めて、多彩な背景で構成されている。FC限定盤は本田、中川、浦野、佐野の顔にクローズアップしたものとなっており、ファンにはたまらないジャケット写真に仕上がった。

CDは初回盤、通常盤、FC限定盤の3形態。CDに加え、初回盤にはDVD、FC限定盤にはDVDと52ページのフォトブックが同梱される。

OWVはグローバルボーイズグループ・JO1を輩出した日本のエンタメ界で過去最大規模のサバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』元練習生の4人で結成。グループ名『OWV』には“Our only Way to get Victory~勝利を掴む僕たちだけの道~誰にも真似することのできない唯一無二のグループとなり、この世界で勝利を掴む”というメンバーの強い想いが込められている。

■収録曲

01. UBA UBA

02. So Picky

03. BE ON TOP

04. UBA UBA(instrumental)

05. So Picky(instrumental)

06. BE ON TOP(instrumental)

関連キーワード 音楽