オフィシャル・パロディミュージックビデオ(MV)「Lady Gaga “Rain On Me with Ariana Grande” Official Parody」

お笑い芸人・渡辺直美が、レディー ・ガガとアリアナ・グランデのコラボレーション楽曲「Rain On Me with Ariana Grande」のオフィシャル・パロディミュージックビデオ(MV)「Lady Gaga “Rain On Me with Ariana Grande” Official Parody」を、きょう25日の午後8時よりYouTube番組「NAOMI CLUB」で公開した。レディー・ガガの本国の制作チームの許諾を得て制作された、本人公認のパロディー作となる。

渡辺は、ガガを「私を大きく包み込んでくれる、母のような存在」と慕っており、今年5月、初めて同曲に出合った際、2人のパワーを感じ、大きな衝撃を受けた。どうしてもパロディーに挑戦したいと思い立ったことから、一緒に出演したゆりやんレトリィバァの快諾を得て、自身のYouTube番組で公開するパロディーMVの第1弾として制作にいたった。

緊急事態宣言解除後、撮影に挑んだ今回のMVは、数多くのメジャーアーティストのMVを手掛ける二宮“NINO”大輔監督が担当し、普段から渡辺を担当しているメイク、スタイリスト、ネイリストら多くの仲間の全面協力を得ながら進められた。オリジナルの世界観を忠実に再現し、独自の視点で作品の特徴を捉えながら、局所的に“笑い”をちりばめた作品に仕上がった。

“笑い”と“感動”が入交った作品の完成度の高さ、いままで以上にパワフルで見ごたえのあるダンスパフォーマンスは必見。渡辺は「この作品は、完璧にやればやるほど面白いのではないか、ものまねが好きだからこそ、細かいところまでこだわりました。自分の作品として、ひとつのものまねのクオリティを、どこまで高めていけるかを追求したミュージックビデオとなりました」とアピールしている。

ガガの本国制作チームからも「最高 すばらしい作品!!」と称賛を受けたパロディーMVは、きのう24日に渡辺本人のインスタグラムでティザー映像が公開されている。

