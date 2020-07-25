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愛知学院大で新たに１人が新型コロナ感染
学校法人愛知学院（名古屋市千種区）は２５日、愛知学院大短期大学部の学生１人が新型コロナウイルスに感染...
07月25日
三重で２人が新型コロナ感染
三重県は２５日、紀北町の自営業の２０代男性と、桑名市の会社員の１０代男性の２人が新型コロナウイルスに...
職員感染の銀行、支店窓割られる 長野、嫌がらせ？
職員の新型コロナウイルス感染が確認された長野銀行小諸支店（長野県小諸市）にコンクリート片のようなもの...
ディズニー人気だけど…変更検討 名古屋市立中、修学旅行先「東京」回避
新型コロナウイルスの感染再拡大を受け、名古屋市の市立中学校では修学旅行の行き先を変更する動きが広がっ...
クラスター…命の教訓、生かす時 名古屋のデイ施設「重症化」厳戒
名古屋市南区と緑区のデイサービス施設では三月、新型コロナウイルスのクラスター（感染者集団）が発生し、...
自粛ストレス発散したくて、クラブ遊び油断悔やむ 愛知の７月感染、２０代５割
新型コロナウイルスの感染が再拡大し、若者の感染が目立っている。七月に入って愛知県内で確認された新規感...