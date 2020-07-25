長野で１人が新型コロナ感染

2020年7月25日 15時03分 (7月25日 15時04分更新)
　長野県は２５日、東京都から安曇野市に帰省した４０代の会社員男性が新型コロナウイルスに感染したと発表した。２１日に発熱の症状があり、翌日に帰省。臭覚、味覚異常で２４日に医療機関を受診し、検査で陽性と判明した。濃厚接触者は現時点で家族や知人ら１６人。県内の感染者は８８人となった。

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line
PR情報

新型コロナ（ニュース）の最新ニュース

記事一覧