6月14日に開催されたBTS初の有料オンラインコンサート『BANGBANGCON The Live』でギネス世界記録が生まれた

韓国の7人組グループ・BTSが、リアルタイムオンラインコンサート『BANGBANGCON The Live』で新たにギネス世界記録を追加した。英ギネスワールドレコードは現地時間22日、「BTSの『BANGBANGCON The Live』が、最多視聴者が観たライブストリーミング音楽コンサートで新しいギネス世界記録を達成した」と公式サイトで発表した。

『BANGBANGCON The Live』は、6月14日に開催されたBTS初の有料オンラインコンサートで、全107地域で視聴された。最高同時アクセス数は約75万6600人。これは全世界で行われた有料オンラインコンサート最大規模で、BTSがオンラインコンサートでも新しい可能性を提示したとの評価を得た。

ギネスワールドレコードは「BTSはK-POPアーティスト初アメリカアルバムチャート1位記録を含め、韓国最多アルバム売上、Twitter最多活動(平均RT数)、最短時間TikTokフォロワー100万人突破など多数のギネス記録を保有している」とも説明している。

BTSは今月15日発売した日本4thアルバム『MAP OF THE SOUL : 7 ~ THE JOURNEY ~』でも新記録をたたきだした。初週売上56万4298枚で7/27付(7/13~19)オリコン週間アルバムランキング1位に。海外男性アーティストのアルバム初週売上で歴代1位となり、今年日本で発売されたアルバムの初週売上でも暫定1位を記録した。

関連キーワード 音楽