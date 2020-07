新曲「IN THE SUMMER」をMステ3時間半SPで初披露する嵐

人気グループ・嵐が、きょう24日に放送されるテレビ朝日系『ミュージックステーション 3時間半スペシャル』(後6:30~9:48)で新曲「IN THE SUMMER」をテレビ初披露する。

嵐はこの日、昨年11月の「Turning Up」以来8ヶ月ぶりとなるデジタルシングル「IN THE SUMMER」を配信リリースしたばかり。レディー・ガガやアリアナ・グランデらの楽曲も手がけてきたラミ・ヤコブによる書き下ろし曲となる。

久々のMステ出演となる嵐はもう1曲、米津玄師が作詞作曲を手がけ、昨年大みそかの『第70回NHK紅白歌合戦』で新国立競技場から披露して話題となった「カイト」も歌唱する。

Mステ初登場となるのが、昨年4月に配信リリースした「香水」がApple MusicやSpotifyなどの各種音楽ストリーミングサービスを席巻し続けているシンガー・ソングライターの瑛人(えいと)。若者たちがTikTokで、芸人やミュージシャンが自身のYouTubeチャンネルでカバーするなど、大きなムーブメントを起こしている「香水」をテレビ初歌唱する。

瑛人はこの曲を「恋人と別れて3ヶ月くらい経った頃に作った」といい、「歌詞のとおり、彼女のことを思い出したり、お酒をいっぱい飲んで遊んじゃったり…というダメな時期があって。その時の思いが全部詰まっている曲です」と楽曲誕生秘話を明かす。

Mステ初出演&テレビ初歌唱となる瑛人は「決まったときからめちゃくちゃ緊張しています。母ちゃんには『連れてって!』と言われました(笑)。いろいろ考えると脚がガクガクしてきますが、心からの感謝をこめて歌います!」と意気込み、「ミュージックビデオでギターを弾いてくれている友人の小野寺淳之介も一緒に出るので、僕らの仲も、見どころです!」とアピールした。



Official髭男dismは、8月5日にリリースする新曲「HELLO」と1stフルアルバム『エスカパレード』(2018年4月発売)収録の人気曲「115万キロのフィルム」を地上波初披露する。

ボーカルの藤原聡は新曲「HELLO」について「アリーナやホールなどの大きな会場で響かせたときに、すごくパワーのある楽曲にしたいという思いで制作しました」と説明。「仲間と肩を並べて歩くことの幸せと、そのために切磋琢磨していきたいという意思が込められています。コロナ禍での発売、披露となってしまいましたが、この曲がメンバー、チーム、そしてファンの皆さんとのつながりの歌、そして再会の約束の歌にも感じられ、自粛中の自分の心を支えてくれた曲でもあります」と明かした。

一方の「115万キロのフィルム」は、「友人の結婚式に初めて出席したときに、自分たちの楽曲を使ってくれていたことがものすごくうれしくて、さまざまな人の門出や、その前後にも続く人生を讃えられるような曲になってくれたらいいなと思いながら作りました」と語り、「今ではライブで歌わない日がほぼなく、皆さんのおかげで大切に育ててこられている楽曲です」とファンへの感謝も口にした。

ギターの小笹大輔は「2曲ともとても大事な楽曲。どちらもテレビ初披露ですし、演奏できる機会も貴重な今、メンバー一同渾身のパフォーマンスをしたいです!」と気合十分。「ライブを生身で楽しむということが難しい日々が続いていますが、少しでもライブ感、そして音楽の楽しさを共有できたら」というヒゲダンは、テレビ朝日の屋上で演奏する。

ほかにも芸能人の「夏うたプレイリスト」も紹介。山里亮太、小芝風花、松本まりか、あいみょんが夏に必聴のプレイリストを公開する。

■『ミュージックステーション 3時間半SP』出演者・歌唱曲

嵐「カイト」「IN THE SUMMER」

いきものがかり「きらきらにひかる」

瑛人「香水」

Official髭男dism 「HELLO」「115万キロのフィルム」

GENERATIONS from EXILE TRIBE「You & I」

SixTONES「NAVIGATOR」

Sexy Zone「RUN」

TUBE「日本の夏からこんにちは」「花火」「あー夏休み」

Toshl 視聴者が選ぶ“カバーしてほしい女性アーティストの夏うた” 「世界でいちばん熱い夏」or「マリーゴールド」or「夜に駆ける」

「BE ALL RIGHT」

乃木坂46「Route 246」

HYDE「BELIEVING IN MYSELF」

ラストアイドル「愛を知る」

ディズニーメドレー(高嶋ちさ子・石丸幹二・木下晴香)「美女と野獣」「パート・オブ・ユア・ワールド」「生まれて初めて」「ホール・ニュー・ワールド」

