サウジ国王の手術成功　国営通信、入院は継続

2020年7月23日 22時30分 (7月23日 23時09分更新) 会員限定
　【カイロ共同】サウジアラビアの国営通信は２３日、胆のう炎検査のため入院していたサルマン国王（８４）の手術が首都リヤドで同日行われ成功したと伝えた。医療団の助言に従ってしばらくの期間、入院を続けるとしている。
　国営通信によると、行われたのは腹腔鏡を用いた胆のう摘出手術で、国王はサウジ国民や見舞いを寄せたアラブ諸国の指導者らに謝意を表明したという。

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line
PR情報

国際の最新ニュース

記事一覧