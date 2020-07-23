関連キーワード
９３歳の元ナチス看守に有罪判決 収容所で５２００人の殺害関与
【ベルリン共同】ドイツ北部ハンブルクの裁判所は２３日、第２次大戦中にナチス・ドイツの強制収容所でユダ...
07月23日
中国「英海外市民」旅券無効検討 香港問題で対抗措置
【北京共同】中国外務省の汪文斌副報道局長は２３日の記者会見で、英国が香港問題で内政干渉していると非難...
中国、火星探査機の打ち上げ成功 「宇宙強国」目指す
【北京共同】中国国営中央テレビによると、中国は２３日、火星着陸を目指す探査機「天問１号」を搭載した大...
中国領事館は知財窃盗の震源地か 米政府が閉鎖要求、ヒューストン
【ワシントン共同】米政府が閉鎖を要求した南部テキサス州ヒューストンの中国総領事館について、スティルウ...
ユダヤ難民の遺族が日本側に謝意 ＮＹ総領事と面会
【レークウッド共同】第２次大戦中に当時の駐ソ連大使、故建川美次（１８８０～１９４５年）が発給したビザ...
チリ人容疑者の移送始まる 筑波大生不明、仏に引き渡しへ
【サンパウロ共同】フランス留学中の筑波大生黒崎愛海さんが行方不明になった事件で、殺人容疑で国際手配さ...