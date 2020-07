上白石萌音の新ビジュアル

女優で歌手の上白石萌音のオリジナルフルアルバム『note』(8月26日発売)に、元チャットモンチーの橋本絵莉子が参加していることが判明し、収録内容の全貌が明らかになった。

楽曲提供アーティストはこれまでに、内澤崇仁(androp)、大橋トリオ、GLIM SPANKY、n-buna(ヨルシカ)、野田洋次郎(RADWIMPS)、水野良樹(いきものがかり)、YUKIが発表となり話題を集めてきたが、新たに、橋本絵莉子がアルバム1曲目の「白い泥」を作詞作曲したことが明かされた。

さわやかな疾走感あふれる「白い泥」は、NHK Eテレのアニメ『メジャーセカンド』第2シリーズ(毎週土曜 後5:35)の新オープニング曲として8月22日からオンエア。翌23日に先行配信され、ミュージックビデオはアルバム『note』初回限定盤の付属DVDに収められる。

このほか、2曲目「土砂降り」に休日課長(ゲスの極み乙女。/DADARAY /ichikoro)がベーシストとして、上白石自身が作詞を手がけた5曲目「あくび」には松任谷正隆氏がエレクトリックピアノ&ハモンドオルガンでレコーディングに参加したことも追加発表された。

■上白石萌音『note』収録曲

1. 白い泥

作詞・作曲:橋本絵莉子 編曲:清水俊也

2. 土砂降り

作詞:爽 作曲・編曲:宗本康兵

3. 永遠はきらい

作詞:YUKI 作曲・編曲:n-buna

4. From The Seeds

作詞:松尾レミ(GLIM SPANKY) 作曲:GLIM SPANKY 編曲:亀本寛貴(GLIM SPANKY)

5. あくび

作詞:上白石萌音 作曲・編曲:遠山哲朗

6. スターチス

作詞・作曲・編曲:大濱健悟

7. 夜明けをくちずさめたら(note ver.)

作詞・作曲:水野良樹 編曲:宗本康兵

8. ハッピーエンド/上白石萌音×内澤崇仁(androp)

作詞・作曲・編曲:内澤崇仁

9. Little Birds

作詞:micca 作曲・編曲:大橋好規

10.一縷

作詞・作曲・編曲:野田洋次郎

関連キーワード 音楽