上白石萌音 新作に橋本絵莉子が楽曲提供 『メジャーセカンド』新OP「白い泥」
2020年7月23日 18時00分 (7月23日 20時05分更新)
女優で歌手の上白石萌音のオリジナルフルアルバム『note』（8月26日発売）に、元チャットモンチーの橋本絵莉子が参加していることが判明し、収録内容の全貌が明らかになった。
楽曲提供アーティストはこれまでに、内澤崇仁（androp）、大橋トリオ、GLIM SPANKY、n-buna（ヨルシカ）、野田洋次郎（RADWIMPS）、水野良樹（いきものがかり）、YUKIが発表となり話題を集めてきたが、新たに、橋本絵莉子がアルバム1曲目の「白い泥」を作詞作曲したことが明かされた。
さわやかな疾走感あふれる「白い泥」は、NHK Eテレのアニメ『メジャーセカンド』第2シリーズ（毎週土曜 後5：35）の新オープニング曲として8月22日からオンエア。翌23日に先行配信され、ミュージックビデオはアルバム『note』初回限定盤の付属DVDに収められる。
このほか、2曲目「土砂降り」に休日課長（ゲスの極み乙女。／DADARAY ／ichikoro）がベーシストとして、上白石自身が作詞を手がけた5曲目「あくび」には松任谷正隆氏がエレクトリックピアノ＆ハモンドオルガンでレコーディングに参加したことも追加発表された。
■上白石萌音『note』収録曲
1. 白い泥
作詞・作曲：橋本絵莉子 編曲：清水俊也
2. 土砂降り
作詞：爽 作曲・編曲：宗本康兵
3. 永遠はきらい
作詞：YUKI 作曲・編曲：n-buna
4. From The Seeds
作詞：松尾レミ（GLIM SPANKY） 作曲：GLIM SPANKY 編曲：亀本寛貴（GLIM SPANKY）
5. あくび
作詞：上白石萌音 作曲・編曲：遠山哲朗
6. スターチス
作詞・作曲・編曲：大濱健悟
7. 夜明けをくちずさめたら（note ver.）
作詞・作曲：水野良樹 編曲：宗本康兵
8. ハッピーエンド／上白石萌音×内澤崇仁（androp）
作詞・作曲・編曲：内澤崇仁
9. Little Birds
作詞：micca 作曲・編曲：大橋好規
10.一縷
作詞・作曲・編曲：野田洋次郎
1. 白い泥
作詞・作曲：橋本絵莉子 編曲：清水俊也
2. 土砂降り
作詞：爽 作曲・編曲：宗本康兵
3. 永遠はきらい
作詞：YUKI 作曲・編曲：n-buna
4. From The Seeds
作詞：松尾レミ（GLIM SPANKY） 作曲：GLIM SPANKY 編曲：亀本寛貴（GLIM SPANKY）
5. あくび
作詞：上白石萌音 作曲・編曲：遠山哲朗
6. スターチス
作詞・作曲・編曲：大濱健悟
7. 夜明けをくちずさめたら（note ver.）
作詞・作曲：水野良樹 編曲：宗本康兵
8. ハッピーエンド／上白石萌音×内澤崇仁（androp）
作詞・作曲・編曲：内澤崇仁
9. Little Birds
作詞：micca 作曲・編曲：大橋好規
10.一縷
作詞・作曲・編曲：野田洋次郎
【試聴】上白石萌音の主な配信楽曲
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