上白石萌音の新ビジュアル

女優で歌手の上白石萌音のオリジナルフルアルバム『note』（8月26日発売）に、元チャットモンチーの橋本絵莉子が参加していることが判明し、収録内容の全貌が明らかになった。

楽曲提供アーティストはこれまでに、内澤崇仁（androp）、大橋トリオ、GLIM SPANKY、n-buna（ヨルシカ）、野田洋次郎（RADWIMPS）、水野良樹（いきものがかり）、YUKIが発表となり話題を集めてきたが、新たに、橋本絵莉子がアルバム1曲目の「白い泥」を作詞作曲したことが明かされた。

さわやかな疾走感あふれる「白い泥」は、NHK Eテレのアニメ『メジャーセカンド』第2シリーズ（毎週土曜 後5：35）の新オープニング曲として8月22日からオンエア。翌23日に先行配信され、ミュージックビデオはアルバム『note』初回限定盤の付属DVDに収められる。

このほか、2曲目「土砂降り」に休日課長（ゲスの極み乙女。／DADARAY ／ichikoro）がベーシストとして、上白石自身が作詞を手がけた5曲目「あくび」には松任谷正隆氏がエレクトリックピアノ＆ハモンドオルガンでレコーディングに参加したことも追加発表された。

■上白石萌音『note』収録曲

1. 白い泥

作詞・作曲：橋本絵莉子 編曲：清水俊也

2. 土砂降り

作詞：爽 作曲・編曲：宗本康兵

3. 永遠はきらい

作詞：YUKI 作曲・編曲：n-buna

4. From The Seeds

作詞：松尾レミ（GLIM SPANKY） 作曲：GLIM SPANKY 編曲：亀本寛貴（GLIM SPANKY）

5. あくび

作詞：上白石萌音 作曲・編曲：遠山哲朗

6. スターチス

作詞・作曲・編曲：大濱健悟

7. 夜明けをくちずさめたら（note ver.）

作詞・作曲：水野良樹 編曲：宗本康兵

8. ハッピーエンド／上白石萌音×内澤崇仁（androp）

作詞・作曲・編曲：内澤崇仁

9. Little Birds

作詞：micca 作曲・編曲：大橋好規

10.一縷

作詞・作曲・編曲：野田洋次郎

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