山下智久の最新シングル「Nights Cold」が、初週7.3万枚を売り上げ、7月21日発表の最新「オリコン週間シングルランキング」で初登場1位を獲得。前作2019/7/1付での「CHANGE」に続き、2作連続通算8作目の1位となった。

以降10位までのランキングとあわせご紹介します。

1位: Nights Cold / 山下智久

2位: Fanfare / TWICE

3位: 母 / 氷川きよし

4位: THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER 40 バベル / 一ノ瀬志希(CV:藍原ことみ),二宮飛鳥(CV:青木志貴)

5位: THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER for the NEXT!09 オタク is LOVE! / 荒木比奈(CV:田辺留依),神谷奈緒(CV:松井恵理子),安部菜々(CV:三宅麻理恵)

6位: Imitation Rain/D.D. / SixTONES vs Snow Man

7位: 芽ぐみの雨 / やなぎなぎ

8位: ダイヤモンドの純度 / 雪ノ下雪乃(早見沙織)&由比ヶ浜結衣(東山奈央)

9位: Mazy Night / King & Prince

10位: CAMEO / =LOVE

