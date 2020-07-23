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07月23日
ロイヤルズのドジャーが感染 新型コロナ、負傷者リスト入り
米大リーグ、ロイヤルズは２２日、内野手ドジャーが新型コロナウイルスの検査に陽性反応を示したため負傷者...
ツインズ前田、２７日に初登板 敵地でのＷソックス戦
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ベッツ、３９１億円で１２年延長 史上２番目の大型契約
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Ｂジェイズ、本拠地使用できず コロナ影響、ピッツバーグ利用へ
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八村塁、練習試合初戦で１８点 ＮＢＡ３月以来の実戦開始
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