吉田麻也、ダービーでフル出場　サッカーのイタリア１部

2020年7月23日 09時24分 (7月23日 09時40分更新) 会員限定
　【ミラノ（イタリア）共同】サッカーのイタリア１部リーグ（セリエＡ）で２２日、サンプドリアの吉田麻也はジェノアとのダービーマッチにフル出場した。チームは１―２で敗れて連勝が３で止まり、４試合ぶりの黒星となった。

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