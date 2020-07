24日放送のテレビ朝日系『ミュージックステーション 3時間半スペシャル』(後6:30~9:48)のディズニー特集の詳細が明らかになった。

今回のSPでは、Mステとディズニーコラボの歴史を回顧。生粋のディズニーファン300人が選出した「もう一度見たいMステ・ディズニーソングコラボ ベスト10」を発表していき、ディズニーをこよなく愛する風間俊介が楽曲の魅力を“踊りながら”解説する。

紹介されるのは、2015年に実写化されたディズニー不朽の名作からの楽曲、2014年に公開されて一大ブームを巻き起こした映画の楽曲、ディズニー映画史上最大のヒット曲、東京ディズニーシーのショー「ビッグバンドビート」とのコラボなど、「ディズニーソング×Mステ」の貴重映像が盛りだくさん。

スタジオでは、テレビ朝日の長寿音楽番組『題名のない音楽会』とディズニーのスペシャルパフォーマンスが繰り広げられ、バイオリニスト・高嶋ちさ子がディズニーのプリンセスメドレーを披露。番組MCの石丸幹二と木下晴香が映画『アラジン』主題歌「ホール・ニュー・ワールド」を歌い上げる。

また、放送前後には、Mステ公式のYouTubeおよびLINE、TELASA(テラサ)、ABEMAで特別番組を生配信することも決定。午後5時50分頃からは、本番直前のアーティストたちを直撃。生パフォーマンスを控えたGENERATIONSが特設スタジオに登場し、意気込みを語る。「Mステ生放送中に○○してほしい!」「視聴者プレゼント用に何かちょうだい」などのムチャぶりにアーティストたちが応えてくれる場面もあるかも…!?

さらにMステ放送終了後の午後10時頃からは「Mステアフタートーク」と題し、出演者たちが感想を語り合う様子を生配信。乃木坂46や瑛人が登場予定となっている。

■『ミュージックステーション 3時間半SP』出演者・歌唱曲

嵐「カイト」「IN THE SUMMER」

いきものがかり「きらきらにひかる」

瑛人「香水」

Official髭男dism 「HELLO」「115万キロのフィルム」

GENERATIONS from EXILE TRIBE「You & I」

SixTONES「NAVIGATOR」

Sexy Zone「RUN」

TUBE「日本の夏からこんにちは」「花火」「あー夏休み」

Toshl 視聴者が選ぶ“カバーしてほしい女性アーティストの夏うた” 「世界でいちばん熱い夏」or「マリーゴールド」or「夜に駆ける」

「BE ALL RIGHT」

乃木坂46「Route 246」

HYDE「BELIEVING IN MYSELF」

ラストアイドル「愛を知る」

ディズニーメドレー(高嶋ちさ子・石丸幹二・木下晴香)「美女と野獣」「パート・オブ・ユア・ワールド」「生まれて初めて」「ホール・ニュー・ワールド」

関連キーワード 音楽