神３―３広（２２日）　阪神が追い付き引き分け

2020年7月22日 22時07分 (7月22日 23時06分更新) 会員限定
　９回阪神２死二塁、近本が右前に適時打を放つ。投手菊池保、捕手磯村＝甲子園

　９回阪神２死二塁、近本が右前に適時打を放つ。投手菊池保、捕手磯村＝甲子園

  • 　９回阪神２死二塁、近本が右前に適時打を放つ。投手菊池保、捕手磯村＝甲子園
　阪神が土壇場で追い付き、延長十回引き分け。２―３と逆転された直後の九回、２死二塁で近本が同点の右前打を放った。広島は１点を追う九回に失策と代打会沢の適時打で２点を奪ったが、抑えの菊池保でまたも逃げ切りに失敗した。

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