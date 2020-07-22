ダウンタウンMCの『HEY!HEY!NEO! MUSIC CHAMP』8月1日放送決定（C）フジテレビ

お笑いコンビ・ダウンタウンがMCを務めるフジテレビ系音楽バラエティー番組『HEY!HEY!NEO! MUSIC CHAMP』が、8月1日（後9：00～11：10）に放送されることが決定した。

1994年～2012年に放送された伝説の番組『HEY!HEY!HEY! MUSIC CHAMP』のスピンオフとして2015年から不定期で放送されている『HEY!HEY!NEO!』は、8回目の放送にしてゴールデン・プライム帯初進出となる。

ダウンタウンと爆笑トークを繰り広げ、圧巻のパフォーマンスを披露する出演アーティストは、瑛人、JO1、GENERATIONS from EXILE TRIBE、sumika、乃木坂46、V6、MAN WITH A MISSION、山下智久、LiSAの9組（50音順）。瑛人、GENERATIONS、sumika、LiSAの4組は今回が初登場となる。

■『HEY!HEY!NEO! MUSIC CHAMP』出演者

▽MC

ダウンタウン（浜田雅功、松本人志）

▽出演アーティスト（50音順）

瑛人

JO1

GENERATIONS from EXILE TRIBE

sumika

乃木坂46

V6

MAN WITH A MISSION

山下智久

LiSA

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