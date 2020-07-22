ダウンタウン『HEY!HEY!NEO!』GP帯初進出 V6、山P、GENE、乃木坂46ら9組
2020年7月22日 17時00分 (7月22日 19時06分更新)
お笑いコンビ・ダウンタウンがMCを務めるフジテレビ系音楽バラエティー番組『HEY!HEY!NEO! MUSIC CHAMP』が、8月1日（後9：00～11：10）に放送されることが決定した。
1994年～2012年に放送された伝説の番組『HEY!HEY!HEY! MUSIC CHAMP』のスピンオフとして2015年から不定期で放送されている『HEY!HEY!NEO!』は、8回目の放送にしてゴールデン・プライム帯初進出となる。
ダウンタウンと爆笑トークを繰り広げ、圧巻のパフォーマンスを披露する出演アーティストは、瑛人、JO1、GENERATIONS from EXILE TRIBE、sumika、乃木坂46、V6、MAN WITH A MISSION、山下智久、LiSAの9組（50音順）。瑛人、GENERATIONS、sumika、LiSAの4組は今回が初登場となる。
■『HEY!HEY!NEO! MUSIC CHAMP』出演者
▽MC
ダウンタウン（浜田雅功、松本人志）
▽MC
ダウンタウン（浜田雅功、松本人志）
▽出演アーティスト（50音順）
瑛人
JO1
GENERATIONS from EXILE TRIBE
sumika
乃木坂46
V6
MAN WITH A MISSION
山下智久
LiSA
瑛人
JO1
GENERATIONS from EXILE TRIBE
sumika
乃木坂46
V6
MAN WITH A MISSION
山下智久
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