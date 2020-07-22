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名古屋・錦三の会員制クラブでクラスター発生 客や従業員ら２０人感染
東海地方最大の繁華街・名古屋市中区錦三地区の会員制クラブで、新型コロナウイルスのクラスターが発生した...
07月22日
愛知５３人・岐阜１４人、過去最多の感染 大村知事「第２波」
愛知県などは二十一日、県内で五十三人が新型コロナウイルスに新たに感染したと発表した。一日の新規感染者...
【長野】「県外からの客、不安」７割超 県内在住者調査
政府が旅行代金などを補助する「ＧｏＴｏトラベル」が二十二日に始まるのを前に、民間シンクタンクのＮＰＯ...
【滋賀】小中高生にアンケート、「新しい生活様式」を提案へ
県は二十一日、県内の子育て支援の十三団体と連携して、新型コロナウイルス感染症の影響で不安を抱える小学...
【滋賀】三日月知事「検査基準を早く示したい」 首長会議
三日月大造知事は二十一日、県内の新型コロナウイルスの新規感染者数が複数出たことを受けて記者団の質問に...
名古屋・錦三「第２波」に悲鳴 遠のく客、店もたない
新型コロナウイルスの感染者が二十一日、東海地方でも急増した。中部最大の歓楽街・錦三（名古屋市中区）で...