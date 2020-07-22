三重県は２２日、同県伊賀市の実家に帰省していた大阪府の１０代の男子大学生が新型コロナウイルスに感染したと発表した。県内での感染確認は、クルーズ船乗客１人を含め５８人となった。

男子大学生は１１日に帰省。１４日夜に３７度台の発熱や倦怠感の症状が出て、２１日にＰＣＲ検査で陽性と判明した。