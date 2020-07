24日放送のテレビ朝日系『ミュージックステーション 3時間半スペシャル』(後6:30~9:48)に出演するToshl、TUBE、HYDEのパフォーマンス内容の詳細が明らかになった。

恒例となったToshlの視聴者生投票企画、第4弾となる今回は「女性アーティストの夏うた」3択を実施。あいみょんの夏うた「マリーゴールド」、プリンセスプリンセスの1987年のヒット曲「世界でいちばん熱い夏」、音楽配信チャートを席巻している男女2人組ユニット・YOASOBIの「夜に駆ける」の3曲が選択肢となる。

Toshlが「良いメロディーで郷愁を誘う」と話す「マリーゴールド」か、「僕ら世代にとって真っ先に思い浮かぶ夏の大ヒット曲」と語る「世界でいちばん熱い夏」か、はたまた「衝撃的な楽曲」と驚く「夜に駆ける」か。過去3回で通算120万人以上が参加した、生放送中のdボタン投票で歌唱曲が決定する。

デビュー35周年を迎えたTUBEは、Mステのために用意したスペシャルメドレーを披露。今回のスペシャルで発表されるサブスク人気楽曲TOP10上位にランクインしている「あー夏休み」を含むTUBE夏の名曲を、約1000発の打ち上げ花火が盛り上げる。

HYDEは自身初の無観客配信ライブ『LIVE EX』(東京・EXシアター六本木)の公演中、生中継で登場。3月に発売された最新曲「BELIEVING IN MYSELF」をパフォーマンスする。

■『ミュージックステーション 3時間半SP』出演者・歌唱曲

嵐「カイト」「IN THE SUMMER」

いきものがかり「きらきらにひかる」

瑛人「香水」

Official髭男dism 「HELLO」「115万キロのフィルム」

GENERATIONS from EXILE TRIBE「You & I」

SixTONES「NAVIGATOR」

Sexy Zone「RUN」

TUBE「日本の夏からこんにちは」「花火」「あー夏休み」

Toshl 視聴者が選ぶ“カバーしてほしい女性アーティストの夏うた” 「世界でいちばん熱い夏」or「マリーゴールド」or「夜に駆ける」

「BE ALL RIGHT」

乃木坂46「Route 246」

HYDE「BELIEVING IN MYSELF」

ラストアイドル「愛を知る」

ディズニーメドレー

