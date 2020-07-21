【中日スタメン】1番井領、2番大島、3番Aマルの新打線で“菅野攻略”へ…井領の1番は昨年10試合で打率.366

2020年7月21日 17時35分

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1番に起用された中日・井領

1番に起用された中日・井領

  • 1番に起用された中日・井領
　7月21日にナゴヤドームで行われる中日―巨人戦のスターティングメンバーが同日の試合前に発表された。中日は1番に今季初めて井領を起用。井領の1番は昨年10試合あり、41打数15安打、5打点の打率3割6分6厘と結果を残している。
　【巨人】
　1番・左・亀井
　2番・遊・坂本
　3番・中・丸
　4番・三・岡本
　5番・捕・大城
　6番・一・中島
　7番・右・パーラ
　8番・二・吉川尚
　9番・投・菅野
　【中日】
　1番・右・井領
　2番・中・大島
　3番・捕・A・マルティネス
　4番・一・ビシエド
　5番・二・阿部
　6番・左・福田
　7番・遊・京田
　8番・三・石川昂
　9番・投・山本
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