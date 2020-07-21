【中日スタメン】1番井領、2番大島、3番Aマルの新打線で“菅野攻略”へ…井領の1番は昨年10試合で打率.366
2020年7月21日 17時35分
7月21日にナゴヤドームで行われる中日―巨人戦のスターティングメンバーが同日の試合前に発表された。中日は1番に今季初めて井領を起用。井領の1番は昨年10試合あり、41打数15安打、5打点の打率3割6分6厘と結果を残している。
【巨人】
1番・左・亀井
2番・遊・坂本
3番・中・丸
4番・三・岡本
5番・捕・大城
6番・一・中島
7番・右・パーラ
8番・二・吉川尚
9番・投・菅野
1番・左・亀井
2番・遊・坂本
3番・中・丸
4番・三・岡本
5番・捕・大城
6番・一・中島
7番・右・パーラ
8番・二・吉川尚
9番・投・菅野
【中日】
1番・右・井領
2番・中・大島
3番・捕・A・マルティネス
4番・一・ビシエド
5番・二・阿部
6番・左・福田
7番・遊・京田
8番・三・石川昂
9番・投・山本
1番・右・井領
2番・中・大島
3番・捕・A・マルティネス
4番・一・ビシエド
5番・二・阿部
6番・左・福田
7番・遊・京田
8番・三・石川昂
9番・投・山本
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