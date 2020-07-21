7月21日にナゴヤドームで行われる中日―巨人戦のスターティングメンバーが同日の試合前に発表された。中日は1番に今季初めて井領を起用。井領の1番は昨年10試合あり、41打数15安打、5打点の打率3割6分6厘と結果を残している。

【巨人】

1番・左・亀井

2番・遊・坂本

3番・中・丸

4番・三・岡本

5番・捕・大城

6番・一・中島

7番・右・パーラ

8番・二・吉川尚

9番・投・菅野

【中日】

1番・右・井領

2番・中・大島

3番・捕・A・マルティネス

4番・一・ビシエド

5番・二・阿部

6番・左・福田

7番・遊・京田

8番・三・石川昂

9番・投・山本