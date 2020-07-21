県教委は二十日、新たに十件を、県文化財に指定することを決めた。内訳は絵画三件、彫刻二件、書跡・典籍・古文書一件、歴史資料一件、工芸品二件、有形民俗一件。八月上旬予定の県報告示を経て、正式に指定される。県指定文化財は四百八件となる。 （清兼千鶴）

■絵画

紙本金地著色（ちゃくしょく） 三十六歌仙図＝大野市・円立寺所有 岩佐又兵衛様式の六曲一隻のびょうぶで、左隻のみ現存。又兵衛にない個性的な作風から、又兵衛が福井に移住する以前からの弟子による作品と考えられる。

紙本著色 春秋遊女遊楽図＝同・西応寺所有 岩佐又兵衛の画風を濃厚に備える風俗図。二曲一双だったびょうぶを一隻に仕立て直したとみられる。向かって右に秋景、左に春景が描かれている。

紙本著色 小浜祇園祭礼図＝小浜市・廣嶺（ひろみね）神社所有 山車や練者行列の全貌を詳細に描き出した幅二七・六センチ、長さ一八・九四四メートルの長大な絵巻物。絵画作品としても十分な出来栄えを示している点で貴重。...

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