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大河内川で溺れた小６男児が死亡 三重・紀北町
三重県紀北町上里の大河内川で１８日午後に溺れ、意識不明の重体となっていた近くの小学６年の鄧皓文（とう...
07月20日
球磨村、２週間ぶり窓口業務再開 住民票の発行など、本庁舎で
記録的な豪雨で甚大な被害が出た熊本県球磨村は２０日、２週間ぶりに住民票の発行など窓口業務の一部を本庁...
東京、新たに１６８人コロナ感染 ３桁の高水準続く、死者も１人
東京都は２０日、新型コロナウイルスの感染者が新たに１６８人報告されたと発表した。直近７日間の平均では...
国内感染、新たに４１９人 累計は２万５７９１人
国内で２０日、新たに４１９人の新型コロナウイルス感染者が確認された。国内感染の累計は２万５７９１人。...
東京女子医大、賞与支給を検討 労組反発、ゼロから一転
新型コロナウイルスの感染拡大の影響による経営悪化を理由に、今夏の賞与を支給しないとしていた東京女子医...
２０３０年には再エネを４５％に １９政令市、小泉環境相に提言
全国の１９政令指定都市などでつくる指定都市自然エネルギー協議会は２０日、温室効果ガスの排出を抑制する...