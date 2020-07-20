愛知県豊橋市で２０日、いずれも小学校高学年の男子児童１人と女子児童１人の２人が体育の授業後に体調不良を訴え、熱中症の疑いで救急搬送された。市教委によると、２人は軽症という。

２人は別の学校に通う児童。午前中に屋外で体育の授業を受けた。１人は点滴を受けて回復後に、もう１人は水分補給後に帰宅した。

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