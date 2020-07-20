熱中症か、豊橋の児童２人が救急搬送　体育の授業後

2020年7月20日 22時09分 (7月20日 22時11分更新) 会員限定
　愛知県豊橋市で２０日、いずれも小学校高学年の男子児童１人と女子児童１人の２人が体育の授業後に体調不良を訴え、熱中症の疑いで救急搬送された。市教委によると、２人は軽症という。
　２人は別の学校に通う児童。午前中に屋外で体育の授業を受けた。１人は点滴を受けて回復後に、もう１人は水分補給後に帰宅した。

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