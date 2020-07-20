国内で２０日、新たに４１９人の新型コロナウイルス感染者が確認された。国内感染の累計は２万５７９１人。クルーズ船ダイヤモンド・プリンセスの乗客乗員を含めると２万６５０３人となった。東京と埼玉で計２人が死亡し、死者は累計１００１人。

東京は１６８人で、７月はほぼ３桁で推移している。大阪は４９人、福岡３２人、埼玉２９人、京都２７人、千葉１８人など。



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