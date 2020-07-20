初優勝を決め喜ぶバシャクシェヒルの選手たち（ゲッティ＝共同）
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２１日の予告先発
◇セ・リーグ
ＤｅＮＡ・ピープルズ―ヤクルト・原（横浜）
中日・山本―巨人・菅野（ナゴヤドーム）
阪...
07月20日
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