バシャクシェヒルが初優勝　サッカー、トルコ１部

2020年7月20日 16時41分 (7月20日 17時12分更新) 会員限定
　初優勝を決め喜ぶバシャクシェヒルの選手たち（ゲッティ＝共同）

　初優勝を決め喜ぶバシャクシェヒルの選手たち（ゲッティ＝共同）

  • 　初優勝を決め喜ぶバシャクシェヒルの選手たち（ゲッティ＝共同）
　サッカーのトルコ１部リーグは１９日、各地で行われ、バシャクシェヒルが初優勝を決めた。カイセリスポルを１―０で下して勝ち点を６９に伸ばし、残り１試合で２位トラブゾンスポルとの勝ち点差を７に広げた。
　長友佑都が今季限りで退団するガラタサライは３連覇を逃した。（共同）

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line
PR情報

スポーツの最新ニュース

記事一覧