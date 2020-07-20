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07月20日
ゴルフのニクラウス、コロナ感染 ８０歳、夫人ともに今は回復
【ロサンゼルス共同】男子ゴルフでメジャー大会最多の通算１８勝を誇るジャック・ニクラウス（米国）が新型...
サッカー、吉田はフル出場 イタリア１部、チーム逆転勝ち
サッカーのイタリア１部リーグ（セリエＡ）で１９日、サンプドリアの吉田麻也はアウェーのパルマ戦にフル出...
久保建英、最終戦途中出場 サッカー、スペイン１部
サッカーのスペイン１部リーグは１９日、各地で最終節が行われ、マジョルカの久保建英はアウェーのオサスナ...
ホンダのフェルスタッペンが２位 Ｆ１ハンガリーＧＰ
自動車のＦ１シリーズ第３戦、ハンガリー・グランプリ（ＧＰ）は１９日、ハンガリーのモジョロードで決勝が...
＜球心＞３連敗に不思議なし リーグ最多１００与四球
会心の当たりを見舞われたわけではない。それでも梅津が、藤嶋が、表情をくもらせていった。四回までに２人...