ＮＢＡジェームズのカード２億円　競売で落札、史上最高値

2020年7月20日 09時12分 (7月20日 09時43分更新) 会員限定
　米プロバスケットボールＮＢＡレーカーズのスター選手、レブロン・ジェームズの新人時代のカードが競売で約１８５万ドル（約２億円）で落札されたと１９日、スポーツ専門局ＥＳＰＮ（電子版）が報じた。バスケットボールカード史上最高値という。（共同）

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