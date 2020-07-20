サッカー、吉田はフル出場　イタリア１部、チーム逆転勝ち

2020年7月20日 08時41分 (7月20日 09時00分更新) 会員限定
　パルマ戦の前半、味方ゴール前でボールを追うサンプドリアの吉田（左端）＝パルマ（共同）

　パルマ戦の前半、味方ゴール前でボールを追うサンプドリアの吉田（左端）＝パルマ（共同）

  • 　パルマ戦の前半、味方ゴール前でボールを追うサンプドリアの吉田（左端）＝パルマ（共同）
　サッカーのイタリア１部リーグ（セリエＡ）で１９日、サンプドリアの吉田麻也はアウェーのパルマ戦にフル出場した。チームは３―２で逆転勝ちし、３連勝で１３位に浮上した。（共同）

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